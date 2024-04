DUŠAN VLAHOVIĆ NAPRAVIO SKANDAL PRED STOJKOVIĆEM: Srpski fudbaler posle izmene potpuno 'poludeo'

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović priredio je skandal posle derbija 34. kola Serije A u kome su Juventus i Milan u Torinu odigrali nerešeno 0:0.

Vlahović je zamenjen u 62. minutu, a po izlasku sa terena bacio je flašicu vode ka klupi sa rezervama, šutnuo korner zastavicu i ušao u verbalni sukob sa trenerom Maksom Alegrijem, prenose italijanski mediji.

🚨 Dušan Vlahović, during his substitution, slapped the corner flag, threw a bottle towards the reserve bench, and gave Max Allegri a dirty look. The Serbian didn't like it at all, per DAZN. 🤬🇷🇸 @cesar21costa pic.twitter.com/rDr223sXtJ