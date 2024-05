Umro legendarni fudbaler Mančester sitija! Sin se oprostio srceparajućom porukom

Nekadašnji fudbaler Mančester sitija Jan Mejlor preminuo je u 74. godini.

Legendarni napadač Građana bolovao je amiloidoze - bolesti koja napada unutrašnje organe.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je njegov sin Nil, koji radi kao novinar "Sky Sports-a".

- Moj tata, moj heroj. Volim te! Hvala ti za sve! Skrhani smo bolom zbog odlaska mog oca. Hvala lekarima koji su mu pomogli tokom poslednjih dana borbe sa amiloidozom - napisao je Nil na svom "X" nalogu.

My Dad 💔My Hero

I love you 💔 Thank you for everything



19/02/1950💔01/05/2024



We are all absolutely devastated to have lost my Dad.

Big thanks to St Ann’s Hospice and all their brilliant staff who helped during those last days as he battled so hard against amyloidosis 🙏♥️ pic.twitter.com/uxPDT6kp9E