Nađ: Moramo da počnemo da pobeđujemo da bismo zadržali drugo mesto u Superligi Srbije

Trener fudbalera Partizana Albert Nađ izjavio je danas da "crno-beli" moraju da počnu da pobeđuju da bi zadržali drugo mesto u Superligi Srbije, koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 16 časova ekipi Napretka u 34. kolu Superlige Srbije, odnosno u četvrtom kolu plej-ofa.

Nađ se pre početka konferencije za medije osvrnuo na izjavu koju je dao posle poraza od Vojvodine (2:3) u prošlom kolu SLS.

- Napravio sam lapsus, kada sam rekao da je pre početka sezone bilo zacrtano da budemo drugi, ali sve je to bilo ne u nervozi, nego u nekoj situaciji koja nije bila prijatna posle poraza od Vojvodine. Mislio sam na jednu stvar, a rekao nešto sasvim drugo. Onog momenta kada smo ušli u plej-of i kada smo već imali ozbiljan zaostatak za Zvezdom, naravno taj cilj je bio da zadržimo to drugo mesto, jer nam to donosi izlazak u kvalifikacije za LŠ. Čisto da kažem ono što jeste, jer je bilo malo nekih polemika oko toga šta sam rekao - objasnio je Nađ.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 70 bodova, dok je TSC treći sa 66. Napredak je osmi sa 39 bodova.

- Igramo protiv ekipe koja je mnogo promenila u poslednje vreme, novi trener i način igre. Mi moramo da se baziramo na sebe, budemo brži i agresivniji na sredini terena i mislim da smo tu imali dosta problema i hitrije ekipe su nam pravile dosta veći problem. Moramo da počnemo da pobeđujemo da bismo zadržali mesto koje nam donosi kvalifikacije za LŠ - istakao je Nađ.

On je naveo da "crno-bele" očekuje teška utakmica u Kruševcu.

- Dobro je ako budemo pobedili. Nemojmo da se zavaravamo da ćemo imati lak posao, to su igrači koji se dokazuju. Baziraćemo se na način na koji ćemo doći do pobede - rekao je trener Partizana.

Nađ je naveo da Partizan ima kadrovskih problema uoči meča u Kruševcu.

- U prošloj utakmici smo imali kadrovskih problema, imali smo izmena. Baždar je imao povredu, Marković je već neko vreme povređen, videćemo da li će igrati u poslednje dve, tri utakmice. Svako ko izađe na teren tražiću da ispune zahteve stručnog štaba. Kovačević se vraća. Za sada je Saldanja siguran da ne može. Sačekaću trening i odrediću onda putnike, biće promena - dodao je Nađ.

On je istakao da je analizirao meč sa Vojvodinom.

- Posle utakmice imali smo trening oporavka. Dotakli smo se mi u stručnom štabu šta to nije valjalo. U petak ujutru smo pogledali neke stvari, posle toga smo im dali dva dana odmora. Svi su svesni da smo u jednoj situaciji u kojoj nismo očekivali, pet poraza zaredom. Svesni su da moraju da poprave neke stvari i nikome od igrača ne padaju teže te stvari. Pokušaćemo da se vratimo na pobednički put - naglasio je trener Partizana.

Nađ je naveo da je osnovni problem vezni red Partizana.

- Moramo da počnemo da se branimo od napada, da drugačije ulazimo u presing, znamo kada. Osnovni problem je naš vezni red, imaju mnogo kvaliteta, ali možda bi morali da budemo čvršći, direktniji, da osvojimo svaku loptu. To nismo videli protiv Vojvodine, svaka druga lopta je bila u njihovim nogama i vrlo brzo su radili transformaciju pasa. Pokušaćemo da osujetimo Napredak i da naše najbolje stvari doteramo do perfekcije. Verujem u ekipu i sebe - rekao je Nađ.