Bandović: Partizan sada najopasniji, za nas je svaka utakmica finale

Trener fudbalera Vojvodine Božidar Bandović izjavio je danas da očekuje težak meč protiv Partizana i dodao da bi njegov tim trebalo da prikaže isto zalaganje kao na utakmici sa Crvenom zvezdom.

Fudbaleri Vojvodine su pre dva dana u Novom Sadu odigrali bez golova sa ekipom Crvene zvezde u 32. kolu Superlige Srbije.

Klub iz Novog Sada gostovaće u četvrtak od 16.55 časova ekipi Partizana u 33. kolu SLS.

Partizan je posle četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima sinoć smenio trenera Igora Duljaja, a ekipu crno-belih će do kraja sezone da predvodi Albert Nađ.

"Očekuje nas veoma teška utakmica protiv velikog tima, koji trenutno ne beleži pozitivne rezultate. Do pre mesec dana su se borili za prvo mesto, došlo je do nekih promena, ali mi moramo da gledamo nas i spremimo se. Kada su negativni rezultati u nekom velikom klubu, on je tad najopasniji. Za nas je svaka utakmica finale", rekao je Bandović na konferenciji za medije.

Bandović je potom govorio o kadrovskoj situaciji u timu.

"Đorđević još ima problema, ali sačekaćemo sutra da vidimo hoće li biti u konkurenciji za tim", dodao je Bandović.

Trener Vojvodine je rekao da klub iz Novog Sada neće neće menjati stil igre uprkos gustom rasporedu.

"U ovom trenutku mi moramo da se fokusiramo na oporavak i analize i protivnika i nas, ali do sada, niste videli neke promene, fizičke. U drugom poluvremenu mi držimo taj intenzitet, čak i bolje izgledamo, mislim da ćemo se oporaviti i biti u redu. To je i emotivno opterećenje, ne samo fizičko, jer tražimo da dajemo sve od sebe", zaključio je Bandović.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 70 bodova, dok je Vojvodina na petoj poziciji sa 51.