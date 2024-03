Nedović: Očekuje nas kvalitetan protivnik, potrudićemo se da pobedimo

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović izjavio je danas u Beogradu da je njegov tim motivisan za meč protiv Panatinaikosa u 30. kolu Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u beogradskoj "Štark areni" ekipu Panatinaikosa.

"Panatinaikos je poznat tim koji se bori za sam vrh Evrolige. Mi želimo da se vratimo pobedama, tako da motivacije sigurno ne manjka. Očekuje nas kvalitetan protivnik koji je lepo popunjen na svim pozicijama. Mislim da smo u dobroj zdravstvenoj situaciji pre svega, boljoj nego pre, potrudićemo se da zabeležimo pobedu sutra", rekao je Nedović na konferenciji za medije u Beogradu.

Plejmejker Crvene zvezde Miloš Teodosić trenirao je danas, ali je neizvestan za meč sa Panatinaikosom. Teodosić danas proslavlja 37. rođendan.

"Treniraće danas, pa ćemo doneti odluku. Ja sam mu čestitao rođendan, video sam ga pre treninga. Nemamo vremena za slavlje, sutra je utakmica, posle dva dana nova...", dodao je Nedović.

On je istakao da očekuje podršku navijača na sutrašnjem meču.

"Želim da dođu u što većem broju, da nas podrže, svaki čovek u hali nam znači i uvek je lepo igrati pred domaćom publikom", naveo je košarkaš Crvene zvezde.

Američki košarkaš Trej Tompkins još nije spreman za mečeve.

"Trej je dobar momak, on ima dosta iskustva, igrao je u Realu sedam godina. Uključen je u svakodnevni rad, pokušava da nas savetuje, da nam pomogne na bilo koji način, trenutno ne na terenu. Očekujemo ga uskoro, polako povećava intenzitet rada i zaista se radujem što ćemo uskoro igrati zajedno", rekao je Nedović.

Crvena zvezda je u dosadašnjem delu Evrolige zabeležila 10 pobeda i 19 poraza i trenutno se nalazi na 16. mestu na tabeli.

"Nedostatak sreće dosta utiče na ekipu kada je ovako zgusnut raspored. Pre neki dan sam video da imamo plus jedan košgeterski učinak, a na toj poziciji smo na tabeli. Sve utakmice koje smo gubili nisu bile sa velikom razlikom. Baš ti igrači koji su nedostajali su možda bili prevaga, ali to nije opravdanje i sve je bilo do nas. Mislim da je bitno napraviti kontinuitet, svakakako nas očekuju veliki izazovi do kraja sezone", istakao je Nedović.

Košarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj izjavio je da njegov tim želi da prekine seriju poraza u Evroligi.

"Pokušavamo da prekinemo naš niz poraza i da se povratimo na pobednički kolosek. Oni će želeti da pobede ovde kako bi ostvarili što bolju poziciju u plej-ofu. Definitivno će biti borba sutra", dodao je Bolomboj.