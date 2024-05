Piksi ga pozvao u reprezentaciju: Srpski štoper na ceni - dobio je ponudu slavnog kluba! (FOTO)

Mladi štoper Milana, Jan-Karlo Simić (19), našao se na širem spisku fudbalske reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo. Talentovani fudbaler se nada da će u dresu Orlova igrati na predstojećem kontinentalnom turniru u Nemačkoj, ali pre toga bi mogao da promeni klub.

Naime, Fabricio Romano prenosi da Simić na stolu ima ponudu Fejenorda. Vicešampion Holandije gradi tim za Ligu šampiona, a Srbina vidi kao jednog od ključnih članova poslednje linije tima. I dalje nije precizirano da li bi se Jan-Karlo preselio na De Kajp kao pozajmljen igrač ili je u pitanju transfer.

Ove sezone Jan-Karlo Simić je odigrao četiri utakmice u Seriji A i još dve u Kupu Italije.



🇷🇸 Understand Feyenoord are showing interest in AC Milan defender Jan Carlo Simić, among talents they appreciate to strengthen CB position.



AC Milan already had talks over new deal with Simić.



Simić, called up in Serbia provisional squad after Serie A debut with goal scored. pic.twitter.com/zRzX9u3nbc