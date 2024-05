Haos u Atini! Policija pendrecima udarila po navijačima, igrači pritrčali u pomoć

Veliko finale Lige konferencije igra se na stadionu "Aja Sofija" u Atini gde fudbaleri Olimpijakosa i u nominalnoj i u bukvalnoj ulozi kao domaćini dočekuju Fiorentinu.

Jake mere bezbednosti su dočekale navijače tokom dana u glavnom gradu Grčke, oko 5000 policajaca je bilo raspoređeno oko i u blizini stadiona, a čak je i uhapšen jedan navijač AEK-a koji je kod sebe imao nož.

Većih incidenata na svu sreću nije bilo, makar do dolaska na stadion. U finišu prvog poluvremena prema navodima došlo je do koškanja navijača Olimpijakosa i Fiorentine na centralnom delu jedne od tribina, nakon čega je reagovala policija.

Sevali su pendreci upućeni Italijanima, nakon čega je usledio i kraj poluvremena i pritrčavanje igrača tima iz Italije, koji su stali u odbranu pristalica.

Sve završilo na tome i na svu sreću nije bilo većih posledica.

As soon as the first half ended, there was a disturbance in the stands involving Fiorentina fans and the police. The players immediately went to the location