Madriđani osvojili Ligu šampiona 15. put u istoriji! Borusija ima za čim da žali!

Fudbaleri Reala 15. put u istoriji su osvojili titulu u Ligi šampiona.

Madriđani su u finalu odigranom na stadionu "Vembli" u Londonu savladali Borusiju iz Dortmunda sa 2:0 (0:0).

Strelci za tim Karla Anćelotija bili su Dani Karvahal u 74. minutu i Vinisijus Žunior u 83. minutu.

Bilo je ovo 18. finale "kraljevskog" kluba i 15. titula za Real.

Šesti put u karijeri titulu Lige šampiona osvojili su trener Karlo Anćeloti i fudbaleri Luka Modrić i Dani Karvahal.

Borusija je igrala treće finale i izgubila drugi put.

Borusija ima za čim da žali. Nemci su bili bolji u prvom poluvremenu. Propustili su sijaset šansi, a pogodili su i stativu. U nekoliko navrata golman Tibo Kurtoa je spasavao mrežu Reala.

Madriđani su se "pojavili" na početku drugog poluvremena. Zaigrali su ofanzivnije, a rezultat toga su dva pokušaja Karvahala.

Po onoj narodnoj "treća sreća", omalenom 173 centimetara visokom beku se posrećilo u 74. minutu. Bio je naviši u skoku posle kornera i smestio loptu u mrežu Kobela.

Tačku na utakmicu ni kriv ni dužan stavio je Vinisijus. Veliku grešku je na oko 30 metara od svog gola napravio Matsen. Belingem mu je uzeo loptu i uposlio usamljenog Vinisijusa koji je izašao ispred Kobela i pored njega plasirao loptu u mrežu.

BORUSIJA - REAL 2:0 (0:0) Stadion: "Vembli" (London) Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija) Dortmund (4-2-3-1): Kobel - Rajerson, Humels, Šloterbek, Matsen - Džan, Zabicer - Sančo, Brant, Adejemi - Filkrug Trener: Edin Terzić Real Madrid (4-3-1-2): Kurtoa - Karvahal, Naćo, Ridiger, Mendi - Kamavinga, Valverde, Kros -Belingem - Rodrigo, Vinisijus Trener: Karlo Anćeloti

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

90+4. minut - Izmena u Realu

Vinisijus je izašao, Lukas Vaskez ušao.

90. minut - Izmena u Realu

Izašao je Rodrigo, a ušao Eder Militao.

87. minut - Poništen gol Borusiji

Filkrug je postigao gol, ali je pomoćni sudija pokazao ofsajd. Sasvim opravdano.

87. minut - Izmena u Borusiji

Izašao je Džejdon Sančo, a ušao Džejmi Bino-Žite.

85. minut - Prve izmene u Realu

Izlaze Džud Belingem i Toi Kros, a ulaze Luka Modić i Hoselu.

83. minut - GOOOL! Vinisijus za 2:0

To je to! Real je sve izdržao, Anćeloti nije napravio nijednu izmenu, a onda je madridski klub stigao do kapitalne prednosti. Matsen je pogrešio, Belingem oduzeo loptu i dodao do usamljenog Vinisijusa koji je matirao Kobela.

81. minut - Nova odbrana Kobela

Kamavinga je šutirao sa ivice šesnaesterca, Kobel izbacio u korner. Naćo šutira posle kornera, Kobel ponovo siguran.

80. minut - Dvostruka izmena, Borusija kreće na sve ili ništa

Domijan Malen umesto Emre Džana, a Sebastijan Haler umesto Julijana Branta.

79. minut - Žuti za Humelsa

Faulirao je Kamavingu na oko 20 metara od gola. Šutirao je Kros preko život zida, ali je Kobel odbranio.

77. minut - Velika šansa za Belingema

Vinisijus i Kamavinga su prošlo po levoj strani, ubacili u sredinu kaznenog prostora gde je natrčao Belingem. Njegov šut su u poslednjem trenutku izblokirali defanzivci Borusije.

74. minut: Real vodi golom Karvahala.

68. minut: Možda i najbolja šansa za Real. Šutirao je Vinisijus. Maltene kod gol linije stajao je Belingem, skočio je i on, ali nije dokačio loptu. Na kraju je taj udarac otišao na 30 cm od gola.

66. minut: Četvrti korner za Real. Izveo ga je Toni Kros, a loptu je izbio Humels. I dalje je 0:0.

62. minut: Više se ne zna ni koja šansa po redu. Adejemi za Filkruga. Kurtoa je ubedljivo najbolji pojednac na terenu.

56. minut: Ostao je Karvahal na zemlji posle starta Adejemija i nije hteo da prihvati ruku od igrača koji ga je faulirao.

53. minut: Dortmund ima više loptu, ali Real iz kontre pokušava. Stiao je do jedne lopte brzi Kamavinga, jer mu je akcija osujećena.

48. minut: Vinisijus je u svom stilu pretrčao pola terena, ali nije imo podršku aigrača. Humels ga je zakačio po nozi i to je faul za Real.

46. minut: Počelo je drugo poluvreme. Bakljada na tribinama, što se jako retko sreće u finalima Lige šampiona.

First pitch invaders and now flares.



The security at Wembley have been on top form tonight.#UCL | #UCLFinal pic.twitter.com/TwFtrCPUoA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) 01. јун 2024.

PRVO POLUVREME

45+5: Kraj prvog poluvremena.

45+4: Adejemi je imao još jednu šansu da donese Dortmundu prednost, taman pred odlazak na odmor.

43. minut: Ušli su u nervozu igrači oba tima. Vinčić je morao da pooštri kriterijum. Za desetak minuta pokazao je tri žuta kartona.

41. minut: Zabicer je sad imao odličnu priliku, ali je Kurtoa pravovremeno reagovao. Samo zahvaljujući Belgijancu, Real trenutno ne gubi.

39. minut: Sada je Šloterbek dobio žuti karotn zbog protesta. Žalio se zašto je Realu dosuđen faul kad je Vinisuj pao, jer je smatrao da Brazilac simulira.

35. minut: Prvi žuti karton na utakmici dobio je Vinisijus Žunior.

33. minut: Dortmund i dalje napada. Real još nije imao priliku. Sad već možemo da kažemo da se Borusija dosta ispromašivala.

28. minut: Kurtoa je za sada igrač utakmice, pošto na svaka dva minuta mora da skida po jedan zicer. opet je Adejemi imao fantastičmnu šansu. I dalje je 0:0.

24. minut: Aooo, kako se provukao Real. Dortmund je ređao zicer za zicerom. Jedna od tih šansi najverovatnije je bila ofsajd, ali svejedno je odbrana Madriđana očajno reagovala.

21. minut: Opet sjajna prilika za Borusiju. Adejemi je pobegao odbrani Realami došao maltene pred Kurtou. Ipak, stigli su ga protivnički igrači i osujetili mu akciju.

18. minut: Zakačio je Zabicer po nogama Belingema i ostao je Englez da leži na zemlji. Ipak, Vinčić se još nije uhvatio za karton.

15. minut: Kakva šansa za Branta. Možda i najbolja prilika na utakmici. Pokušao je iskosa, ali je lopta otišla na drugu stranu pored gola.

12. minut: Za sada bez jasne nadmoći na bilo kojoj od dve strane. Gađao je Karvahal, ali je lopta otišla preko gola. Ostaje 0:0.

6. minut: Prvi korner na utakmici bio je za Dortmund. Međutim, uspeli su igrali Reala svi zajedno da se odbrane. utisak je bio da su svi bili u šesnaestercu.

2. minut: Samo što je počela utakmica, navijač je ušao u teren da se slika sa Džudom Belingemom. Nakon njega, ušlo je još nekoliko navijača.

1. minut: Počela je utakmica.