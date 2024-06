Nemačka u šoku: Njihov fudbaler moraće da propusti EURO, evo o kome je reč

Fudbaler Nemačke Aleksandar Pavlović propustiće Evropsko prvenstvo, prenosi Bild.

On će izostati sa šampionata Evrope zbog upale krajnika i očekuje se da selektor Julijan Nagelsman saopšti ko će biti zamena za njega.

Pavlović se pre dva dana nije pojavio u trening kampu reprezentacije, a kako je tada saopštio Fudbalski savez Nemačke, on se nije pojavio zbog infekcije, a nije precizirao kada se očekuje Pavlovićev povratak.



Na kraju, stigle su loše vesti i mladi fudbaler neće moći da nastupi za nacionalni tim pred domaćim navijačima.

Pavlović je imao dobru sezonu u Bajern u iz Minhena, uprkos tome što je klub sezonu završio bez trofeja i prema mišljenju selektora Julijana Nagelsmana, zaslužio je poziv u državni tim.

🚨🇩🇪 Aleksandar Pavlović will miss Euro 2024 due to tonsillitis, reports BILD.



Julian Nagelsmann has called Emre Can as replacement for Pavlović 🟡⚫️🆕 pic.twitter.com/p8c9Y5Zzbg