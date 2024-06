Počinje EURO, Nemačka - Škotska na otvaranju

Evropsko prvenstvo u fudbalu, 17. po redu, počinje večeras u Minhenu utakmicom između Nemačke i Škotske (21.00), a prvi put samostalno na finalnom turniru učestvovaće Srbija.

Srpski tim, pod imenom SR Jugoslavija, poslednji put igrao igrao je u Holandiji u Belgiji 2.000 godine i stigao do četvrtfinala. U međuvremenu propustili smo pet šampionata i sada se pod dirigentskom palicom Dragana Stojkovića Piksija vraćamo na glavnu evropsku pozornicu. Srbija je u grupi C i prvi meč igra sa Engleskom u nedelju u Gelzenkirhenu, a potom slede dva meča u Minhenu - protiv Slovenije 20. i Danske 25. juna. Na turniru treći put u istoriji učestvuju 24 reprezentacije, a plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje iz svake od šest grupa i još četiri od šest trećeplasiranih selekcija. Jedini zvanični debitant je Gruzija, a titulu brani Italija. Sem u Minhenu i Gelzenkirhenu, utakmice će se igrati još u osam gradova, a finale je 14. jula u Berlinu. Domaćini su i Dortmund, Frankfurt, Štutgart, Hamburg, Dizeldorf, Keln i Lajpcig.Sastavi grupa: Grupa A: Nemačka, Škotska, Mađarska - Švajcarska. Grupa B: Španija, Hrvatska, Italija, Albanija. Grupa C: Engleska, Srbija, Danska, Slovenija. Grupa D: Francuska, Poljska, Holandija, Austrija. Grupa E: Belgija, Slovačka, Rumunija, Ukrajina. Grupa F: Portugal, Turska, Češka, Gruzija.

Autor: Dalibor Stankov