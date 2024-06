EVROPSKO PRVENSTVO U FUDBALU 'EURO 2024': Raspored svih utakmica, grupe, tabele

Evropsko prvenstvo u fudbalu, EURO 2024, čiji je domaćin Nemačka, pred nama je, a na portalu "Novosti" je pred vama kompletan raspored utakmica, kako po danima, tako i po grupama. Ovde vas očekuju i svi rezultati, kao i linkovi ka izveštajima sa svakog odigranog meča. I ne samo to.

Podsetimo, šampionat Evrope se odvija najpre u šest četvoročlanih grupa, iz koji po dve najbolje ekipe sigurno idu u osminu finala, a tamo će proći i četiri najuspešnije trećeplasirane selekcije.

Srbija je u grupi C i redom igra protiv Engleske, Slovenije i Danske.

Evo i kompletnog rasporeda, kad ko i s kime igra na EURO 2024. Najpre po danima, a onda i po grupama, kako biste lakše pratili omiljenu ekipu, ili više njih.

Evropsko prvenstvo u fudbalu - raspored utakmica po danima

Prvo kolo uvodne faze

Petak, 14. jun

21.00 Nemačka - Škotska

Subota, 15. jun

15.00 Mađarska - Švajcarska18.00 Španija - Hrvatska21.00 Italija - Albanija

Nedelja, 16. jun

15.00 Poljska - Holandija 18.00 Slovenija - Danska 21.00 Srbija - Engleska

Ponedeljak, 17. jun

15.00 Rumunija - Ukrajina 18.00 Belgija - Slovačka 21.00 Austrija - Francuska

Utorak, 18. jun

18.00 Turska - Gruzija21.00 Portugal - Češka

Drugo kolo

Sreda, 19. jun

15.00 Hrvatska - Albanija 18.00 Nemačka - Mađarska 21.00 Škotska - Švajcarska

Četvrtak, 20. jun

15.00 Slovenija - Srbija 18.00 Danska - Engleska 21.00 Španija - Italija

Petak, 21. jun

15.00 Slovačka - Ukrajina 18.00 Poljska - Austrija 21.00 Holandija - Francuska

Subota, 22. jun

15.00 Gruzija - Češka 18.00 Turska - Portugal 21.00 Belgija - Rumunija Treće kolo

Nedelja, 23. jun

21.00 Škotska - Mađarska21.00 Švajcarska - Nemačka

Ponedeljak, 24. jun

21.00 Albanija - Španija 21.00 Hrvatska - Italija

Utorak, 25. jun

18.00 Francuska - Poljska18.00 Holandija - Austrija 21.00 Danska - Srbija 21.00 Engleska - Slovenija

Sreda, 26. jun

18.00 Slovačka - Rumunija 18.00 Ukrajina - Belgija 21.00 Češka - Turska 21.00 Gruzija - Portugal

