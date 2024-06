Debakl Hrvatske mu teško pao - Pogledajte snimak koji je zapalio društvene mreže: Ogorčeni Hrvat izneo TV iz kuće i RAZBIO GA U PARAMPARČAD!

Navijačima u Hrvatskoj teško je pao debakl Vatrenih na startu Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Podsetimo, Hrvatska je na startu turnira doživela ubedljiv poraz od Španije (3:0). Očajan nastup Hrvata razbesneo je navijače u komšiluku, koji su sa velikim očekivanjima ispratili fudbalere u Nemačku.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog ogorčenog fana Hrvatske, koji sav bes iskalio na svom televizoru. U dresu Hrvatske izašao je iz kuće za televizorom u rukama i onda ga ljutito razbio u paramparčad.

As a fan of Croatia, this about sums up the game today against Spain. https://t.co/M3GOy9e4xv