Haos u Nemačkoj! Albanci napali srpske navijače, počeli tuču na EURO 2024, ali kada se čulo 'Juriiiš!' - Nisu se proveli dobro (VIDEO)

Pred derbi meč 1. kola Evropskog prvenstva u fudbalu, u kome igraju Srbija i Engleska, mnogo toga burnog dešava se i na ulicama Nemačke, zemlje-domaćina EURO 2024.

Podsetimo, u subotu uveče su se u toj državi desile ogromne velikoalbanske provokacije, a u nedelju su Albanci napali srpske navijače.Na internetu se pojavio snimak, isprva naslovljen "tuča Engleza i Srba u Gelzenkirhenu", ali se ispostavilo da nije o tome reč.

Ali, sekund, dva kasnije, odgovor im je stigao u vidu juriša i napadnutih iz bašte, i onih koji su bili unutar tog objekta, pa su se napadači razbežali, pa policija koja je dotrčala nekoliko trenutaka kasnije i nije imala mnogo posla.

Evo i snimka te tuče, iz ptičje perspektive, iz koje se vidi kako na povik "Juriiiš!" srpski navijači uzvraćaju udarac Albancima i rasteruju ih:

Velikoalbanske provokacije na Evropskom prvenstvu

Na utakmici Italija - Albanija u Dortmundu bilo je i zastava tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, i tzv. "Velike Albanije" , a organizatori su dozvolili čak i osobama u uniformama tzv. UČK da budu na tribinama.

UPDATE: The German police allowed an Albanian wearing the uniform of the Islamic terrorist organization UCK to attend today's match in the stands.



How is this even possible? https://t.co/weUPMNz50u pic.twitter.com/c1tpsMR8XT