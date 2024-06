Mitrović: Slovenci imaju mane i pokušaćemo da ih iskoristimo

Napadač fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović rekao je da Slovenci imaju mane i da će naša ekipa pokušati da ih iskoristi i dodao da bi voleo da nastavi golgeterski niz protiv sutrašnjeg rivala.

Utakmica drugog kola grupe C igra se u četvrtak od 15 časova u Minhenu. Srbija u meč ulazi bez boda, a Slovenija sa jednim.

Srbija je tokom 2022. odigrala dva meča sa Slovenijom u Ligi nacija, a "Orlovi" su kao domaćini pobedili 4:1, a u Sloveniji je bilo 2:2, a MItrović je bio strelac po jednom u oba meča, pa se novinarsko pitanje odnosilo na te utakmice i koliko se rivali poznaju.

"Dva puta smo igrali, bili smo bolja ekipa, pobedili smo 4:1, pa 2:2. Bili smo bolji u toj drugoj utakmici, dominirali, ali sad su drugačije okolnosti i sigurno da ćemo ući drugačije u utakmicu, a ja se nadam da ću nastaviti taj golgeterski niz. Bilo bi lepo da dam gol i dobijemo utakmicu, ali i da ne dam gol, a da dobijemo, bilo bi prelepo", rekao je Mitrović.

Usledilo je pitanje koje su slabe tačke slovenačke selekcije.

"Pa dobro, ne bih govorio šta su slabe tačke, možemo da pričamo posle o tome. Ali, svaka ekipa ima mane, vrline i mane, vrline ćemo pokušati da oduzmemo, a mane da iskoristimo. Tako da, generalno kao što sam rekao, ne mora tu mnogo šta da se krije, u današnjem fudbalu se sve zna ko igra, šta igra, uz analize se sve zna. Imaju mane i pokušaćemo da iskoristimo", dodao je Mitrović.

Svestan je Mitrović da bi mogao da ima drugačiju ulogu na terenu u odnosu na meč protiv Engleske.

"Voleo bih da stalno budem u šesnaestercu, da ne izlazim odatle. Tu se osećam komforno. Dobro, to zavisi od utakmice, taktičkih zahteva. Trudim se da radim ono što se traži od mene, a pomažem timu i kad imam loptu, i bez lopte. Više sam učestovao u igri protiv Engleza, nadam se da ću sutra biti bliže golu. To opet zavisi od utakmice, živa je to stvar, menjaju se stvari jako brzo, moraš da se adaptiraš i da radiš za ekipu", zaključio je Mitrović.

Autor: Marija Radić