'Svaki bod je važan' Piksi ne gubi nadu posle remija sa Slovenijom, ove reči svi treba da čuju

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je protiv Slovenije (1:1) u meču drugog kola grupne faze Evropskog prvenstva u Nemačkoj!

Nakon utakmice, novinarima se obratio selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi.

Konferencija selektora Srbije:

- Srbi ne umiru tako lako... Nećemo se predavati, verujemo do kraja i rezultat je došao kao nagrada za to verovanje. Za mnoge je utakmica bila završena, za nas nije. Teška utakmica. Svaki bod je važan, svaki rezultat je važan. Ono što je važno za mene a to je da smo uspeli da stvorimo veliki broj šansi, ali nijedna lopta nije ušla u mrežu. Danas nismo želeli da prihvatimo poraz od Slovenije i zato je nagrada na kraju došla - rekao je Piksi na početku konferencije i potom se osvrnuo na statistiku:

- Ako gledate statistiku, mi smo daleko bolji. To je stil koji želimo da prikažemo. Želimo ofanzivan fudbal. Ni stopostotne šanse ne moraju biti golovi. Rezultat koji nas ostavlja u igri. Čekamo poslednju utakmicu.

Osvrnuo se Piksi na primljen gol i reakciju tima nakon toga...

- Najvažnije je da kada se dođe u situaciju da primite gol onda morate da budete staloženi i mirni. Bio sam potpuno pribran i vukao sam neke poteze za koje sam smatrao da će doneti dobro našem timu. Kada sagledamo i kada vidimo izuzetno viskok stepen karaktera kod nas, da se momci ne predaju, sa te strane apsolutno mogu biti zadovoljan i mislim da smo sa izmenama uspeli da budemo mirni i da sačekamo tu jednu šansu. Iako smo gol trebali da postignemo i ranije.

Gol za izjednačenje je postigao Luka Jović u petom minutu nadoknade vremena.

- Ja od svakog igrača očekujem da unapredi našu igru, a ne da samo upiše nastup za reprezentaciju. Verujem da je Jović igrač jednog takvog kalibra i da najmanju šansu može da pretvori u gol. Kasnije i ulazak Sergeja, Samardžića, dvojice po strani. Ne želim ziheraški fudbal, nešto što nije gledljivo. Stvorili smo ne znam koliko šansi, ali mislim da smo na kraju pokazali karakter i da je to najbitnije. Plan je bio da pobedimo, to valjda govori i sastav tima.

Ponovo smo nešto slabije ušli u meč...

- Mi stalno radimo na tom segmentu, pričamo i tako i treniramo. Stalno govorimo da je taj početak važan, onda je važno i poluvreme, pa završnica... Moramo da budemo mnogo aktivniji, da koristimo prostor i da se ne greši u pasovima. Po meni je odbrana danas odradila vrhunski posao, nije lako čuvati njihove napadače, odradili su lavovski posao i svaka im čast na tome.

Rekao je Piksi da ga Slovenci nisu iznenadili.

- Nisam bio iznenađenjen bilo čime. Ono što ste videli, verovali smo da će tako biti. Slovenci su disciplinovana ekipa i nemojte misliti da na Evropskom prvenstvu ima lakih utakmica protiv bilo koga. Bore se za svoj grb, zemlju, pokušavaju da iskoriste duge lopte, naša odbrana je danas bila na visokom nivou, sa maksimalnom koncentracijom i pružili smo sve što smo mogli u ovom momentu. Slovenci su na fizičkom planu izuzetno spremna ekipa, što je dodatni problem vama. Na kraju, mislim da smo uspeli da stvorimo sedam-osam šansi.

Objasnio je Piksi zbog čega su se u startnih 11 našli Ivan Ilić i Saša Lukić.

- Ja sam imao ideju, s obzirom na to da smo želeli pobedu, zato sam i odlučio da Lukić i Ilić počnu jer su obojica sjajni tehničari i imaju dobru viziju. Kako sam ih video? Želim im sve najbolje, mislim da su dosta istrčali. Odradili su ono što sam očekivao od njih. Cenim tehničke kvalitete kod igrača itekako. Ilić ima odlične prekide, samo bi morao češće da ih koristi. Pogotovo sa desne strane.

Autor: Marija Radić