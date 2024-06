Lažna država Kosovo ponovo udarila na navijače Srbije: Nećete verovati koji je razlog žalbe kod UEFA - Bedan pokušaj da se pažnja skrene sa ovoga?!

Srpski i slovenački navijači dali su primer čitavom regionu kako se navija i ponaša, ali ni to nije bilo dovoljno da ih zaobiđu iz FS lažne države Kosovo.

Savez nepriznate tvorevine ponovo je rešio da uputi žalbu UEFA i to navodno zbog "srpskih navijača su tokom utakmice ispoljavali nacionalističke i rasističke poruke, što je bacilo senku na inače uzbudljiv meč koji je završen rezultatom 1:1".

Da ova žalba nema veze sa mozgom videli su svi koji su bili na Alijanc Areni u Minhenu ili pored malih ekrana jer na meču Srbija - Slovenija nije zabeležen niti jedan jedini, čak ni najmanji incident.

The Football Federation of Kosovo (FFK) has filed another complaint to UEFA regarding repeated nationalist and racist behavior by Serbian fans during the Euro 2024 Group C match between Slovenia and Serbia in Munich. #Kosovo #UEFA #Euro2024 #Racism #Nationalism #Football pic.twitter.com/3snPigMQ64