JEZIVA SCENA NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Golman nokautirao fudbalera, ovaj ostao nepomično da leži na travi, lekari utrčali na teren (VIDEO)

Na utakmici između Mađarske i Škotske na Evropskom prvenstvu viđena je jeziva scena koja je zaledila prisutne navijače, ali i one koji su meč gledali preko malih ekrana.

Naime, Barnabaš Varga se sudario sa golmanom ostrvske selekcije nakon čega je ostao da leži nepomično na travi.

Lekarska ekipa utrčala je na teren i okupila se oko nesrećnog fudbalera oko kojeg je postavljen paravan.

Worrying scenes here - Varga flattened by Gunn as he came for FK.



Sheets held around him as he is treated.



Hungarian bench screaming for stretcher to come on - Szoboszlai grabbed it and sprinted pic.twitter.com/8fkZS66dO9