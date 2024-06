Ronaldo kupio zemljište na čuvenom ostrvu: Kristijano i Georgina imaju poseban plan

Kristijano Ronaldo i njegova partnerka Georgina Rodrigez ponovili su se kupovinom zemljišta na ultra-ekskluzivnom ostrvu Džumejra.

Par je potrošio 25 miliona evra za novi komad zemlje u svom vlasništvu.

Pretpostavlja se da Ronaldo, koji trenutno sa reprezentacijom Portugalije boravi u Nemačkoj, želi da napravi dugoročnu bazu u regionu Persijskog zaliva. Legendarni 39-godišnji fudbaler je trenutno član Al Nasra iz Saudijske Arabije, pa je po svemu sudeći nameran da "pusti korenje" na Bliskom Istoku.

The Jumeirah Islands in Dubai, 736 houses with independent swimming pool sitting in an artificial lake filled with seawater.



