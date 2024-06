Ronaldo ovo ne pamti: Prvi put u karijeri mu se desio ovakav debakl na jednom takmičenju

Fudbaleri Portugala su porazom završili takmičenje u grupi F Evropskog prvenstva, pošto je Gruzija slavila sa 2:0. Ipak, i pored ove činjenice Portugalci su sa prvog mesta prošli u narednu fazu, iako Kristijano Ronaldo nije bio na zavidnom nivou.

Naime, fudbaleru koga mnogi smatraju za jednog od najboljih u istoriji, se prvi put desilo da ne postigne gol u grupnoj fazi velikog turnira (Evropsko, Svetsko prvenstvo).

Portugal je prethodno savladao Tursku sa 3:0, odnosno Češku sa 2:1, ali među strelcima nije bilo legendarnog fudbalera.

Ipak, nema sumnje da će u finišu turnira biti na prepoznatljivom nivou.



0 - Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament (World Cup/EUROs) for the first time in his career. Frustration. #EURO2024 pic.twitter.com/47DGxybAs4