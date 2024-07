UŽASNE VESTI IZ NEMAČKE! Član reprezentacije Albanije optužen da je napastvovao radnicu hotela tokom EURO, ovo su detalji užasa

Iz Nemačke ovog utorka stižu skandalozne vesti koje su uzdrmale tamošnju javnost!

Naime, jedan član albanske reprezentacije optužen je da je u trening kampu svoje selekcije se*sualno uznemiravao radnicu hotela, pišu nemački mediji.

Tužilaštvo je odmah pokrenulo istragu povodom ovog skandala, piše "Antenneunna.de".

A 26 year old staff member of FSHF has been accused of r*aping a 18year old girl who worked at the hotel where our squad was staying. pic.twitter.com/WLPaAkJYXz