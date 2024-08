STRAVIČNE VESTI IZ AMERIKE: Srpski sportista se udavio u jezeru tokom takmičenja

Stravične vesti stižu iz Amerike!

Srpski sportista Lazar Đukić koji se takmičio u krosfitu poginuo je u ovog četvrtka tokom takmičenja "Crossfit Games", javljaju tamošnji mediji.

Prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Lazar je izgubio vazduh neposredno pre cilja tokom završnog plivačkog segmenta u jezeru i nije uspeo da ispliva na kopno.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It's messed up that Crossfit Games didn't have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD