POGINUO FUDBALER KOJI JE BIO NA PROBI U PARTIZANU... Imao je samo 18 godina

Stravične vesti dolaze iz Gane.

Mladi fudbaler Farihan Inusah (18) poginuo je prethodne večeri u saobraćajnoj nesreći, javljaju tamošnji mediji.

🚨 Sad news for Gh football 🇬🇭 😭



I am devastated to hear of the untimely passing of Farihan Inusah, a talented young Ghanaian footballer, who tragically lost his life in a motor accident last night.



Farihan, a towering midfielder at 1.88m, played for VIM Sporting Club. His… pic.twitter.com/OJIqQ0Vu37