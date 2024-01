ČUVENI KOŠARKAŠ SE BORI ZA ŽIVOT! Objavio potresnu fotografiju iz bolnice! Svojevremeno je igrao sa Stojakovićem i Divcem

Potresne vesti stižu nam iz Amerike

Nekadašnji američki košarkaš Skot Polard (48), koga se navijači najviše sećaju dok je bio član Sakramenta i Indijane, iako je sa Bostonom osvojio šampionski prsten, bori se za život!

Ima velikih problema sa srcem, a ako se zna da je i njegov otac preminuo zbog istog razloga - onda je jasno koliko je situacija alarmanta.

Zbog toga je Polardu transplantacija srca jedina nada, međutim vrlo je teško pronaći "odgovarajuće" kada se zna da je košarkaš visok 211 centimetara i da se na novo srce čeka već tri godine.

Ever been on a heart transplant list and then have someone say you’re faking it? It’s super weird. Have a nice Wednesday everyone! This photo is from a while back when I was in the emergency heart center, keeping my fake story straight….😂

I’m home now waiting for a donor pic.twitter.com/wc3VqWz0X6