ŠOKANTNO! Glumac krvav i zgubljen! U ovakavom izdanju nikada niste videli Tom Kruza! Evo šta se zapravo desilo sa njim! (FOTO)

Stižu sjajne vesti!

Glumac trenutno snima "Nemoguću misiju", a u planu je rad na nastavku još jednog megapopularnog projekta.

Pre nekoliko dana društvene mreže preplavile su fotografije glumca Toma Kruza koje su u prvi mah zabrinule njegove fanove. Na njima Kruz unezvereno trči ulicama Londona dok na sebi imaju krvavu belu košulju. Međutim, vrlo brzo postalo je jasno da je reč o filmskom setu, te da glumac snima nastavak filma "Nemoguća misija".

Holivudska zvezda (61) ponovo radi na svojoj ulozi terenskog agenta Itana Hanta u novom delu "Nemoguće misije", koji bi trebalo da bude objavljen sledeće godine. Tom Kruz je snimljen kako trči pored zgrade parlamenta u Vestminsteru, noseći pocepanu košulju, koja je bila prekrivena krvlju, crne pantalone, patike, a kosa mu neuredno izgleda.

The King of Hollywood, that is, #TomCruise, on the set of the 8th part of the #MissionImpossible franchise tonight in London.

24.03.2024. pic.twitter.com/v9jPV42zxe