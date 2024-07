Da li je on najveći baksuz u istoriji fudbala?! Prokletstvo Harija Kejna se nastavlja: 14 godina karijere - 0 trofeja!

Ovaj sjajni napadač još uvek čeka svoj prvi trofej u karijeri.

Kapiten i jedan od najboljih igrača Engleske, Hari Kejn, definitivno je jedan od najmaleroznijih fudbalera u istoriji.

Španija je u velikom finalu Evropskog prvenstva savladala Englesku rezultatom 2:1 i postala šampion Evrope, a malerozni Kejn ponovo je ostao bez trofeja.

Bilo je to šesto finale koje je Napadač Engleske izgubio u karijeri. Dva puta je doživeo neuspeh u Liga kupu Engleske, dva puta u finalima Evropskog Prvenstva, jednom je poražen u finalu Lige šampiona, a nije uspeo da podigne trofej ni u finalu nemačkog Superkupa. Takođe, treba istaći i da je nakon njegovog dolaska u Bajern Minhen prekinuta 12-godišnja vladavina Bavaraca u Bundes ligi.

14 godina karijere - 0 trofeja!

Njegov individualni učinak u klubovima i reprezentaciji je impresivan godinama unazad, ali trofeji ga neće.

Odigrao je 643 utakmice u 14 karijere i postigao čak 510 golova, ali nikada nije podigao pehar, a u par navrata bio je jako blizu ostvarenju sna.

Harry Kane’s bad luck in finals 😕



▪️Lost 2 Carabao Cup finals

▪Lost the UCL final

▪Lost Euros 2020 final

▪Lost the German Super Cup

▪Lost the Bundesliga with Bayern after 12 years

▪Lost Euros 2024 final



Heartbreak 💔 pic.twitter.com/3Yoe8I0zHS