Šok preokret u Engleskoj: Selektor dobio podršku Saveza, pa podneo ostavku posle Evropskog prvenstva

Iako je vodio Englesku do finala Evropskog prvenstva, Geret Sautgejt, dosadašnji selektor, dao je ostavku na tu poziciju.

Fudbalski savez Engleske mu je, nakon finala u Berlinu, prvo pružio podršku, ali je ipak prihvatio ostavku i već radi na pronalasku zamene.

- Posle 102 utakmice i gotovo osam godina, Geret Sautgejt je saopštio da će da napusti poziciju selektora Engleske - navedeno je u saopštenju uz reči "Hvala ti Geret".

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.