Argentina traži od Mesija da se izvini

Mnogo bure diglo se posle finala Kopa Amerika, u kom je Argentina pobedila Kolumbiju.

Zvaničnici argentinske vlade pozvali su kapitena fudbalske reprezentacije Lionela Mesija i predsednika Fudbalskog saveza te zemlje Klaudija Tapiju da upute izvinjenje zbog video snimka na kome se vide fudbaleri Argentine koji, nakon pobede u finalu Kopa Amerike, skandiraju rasističke pesme o francuskim fudbalerima afričkog porekla.

🚨🎥| Here's the video of Argentina players singing a racist song about Mbappé and France.



Part of the lyrics:



“They play for France but they are from Angola

His mother is Nigerian,

His father Cameroonian,

But on the passport: French.”



(@SelecaoTalk) pic.twitter.com/K71ScC9etK