FISSURE PLAYGROUND DOTA – Globalni e-sport spektakl ovog vikenda stiže u Srbiju! POBEDNIK OSVAJA MILION DOLARA

E-sport više nije samo igra — to je globalna industrija vredna milijarde dolara, sa milionima fanova širom sveta, profesionalnim igračima, produkcijama na nivou filmskih spektakala i publikom koja puni arene od Kine do Evrope. A sada, Srbija ima šansu da postane deo te velike scene.

U 2026. godini planirano je čak nekoliko Fissure Major turnira, od kojih bi neki mogli biti održani upravo u Beogradu. Radi se o elitnim svetskim takmičenjima u najpopularnijim igrama današnjice – Dota 2 i Counter-Strike, poznatim pod nazivima Fissure Playground Dota i Fissure Playground CS.

U susret ekspsnziji i u Srbiji pripremamo se za “Fissure turnir Playground 2 Dota” ovog vikenda.

Treba dodati i da je Andre-Pier Buzdum, zaslužan što se upravo Srbija nalazi u najužem izboru za domaćina ovog, ali i mnogo više turnira sledeće godine, i koji intenzivno sarađuje sa domaćim partnerima na realizaciji ovog velikog projekta.

- E sport je nova vrsta sporta, realnog sporta sa pravilima, sudijama, anti doping komitetom. Tu ljudi od 16 godina, pa do 36 godina igraju razne igre, discipline... Sada imamo DOTA 2 on je već krenuo, sada su kvaliffikacije, a u Sava Centru će biti finale - otkrio je on.

Autor: D.Bošković