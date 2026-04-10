Velike promene za Crimson Desert: Igra dobija nove opcije, svi su ih tražili

Razvojni tim Pearl Abyss zvanično je predstavio plan nadogradnji za hit igru Crimson Desert koji će biti realizovan do juna.

Najveća promena odnosi se na uvođenje nivoa težine što će omogućiti igračima da prilagode izazov svojim veštinama. Moći ćete da birate između lakog, normalnog i teškog moda u zavisnosti od toga kakvo iskustvo želite.

Ponovni obračun sa najtežim neprijateljima i nove veštine

Nova funkcija ponovnog obračuna sa bosovima omogućiće vam da testirate snagu svog lika nakon što dodatno napredujete. Autori su najavili i poseban sadržaj fokusiran isključivo na borbu koji će uskoro biti detaljnije objašnjen. Neprijatelji će sada moći ponovo da zauzmu lokacije koje ste prethodno oslobodili što donosi dodatnu dinamiku u svet igre.

Bolja kontrola i lakše upravljanje opremom u novoj zakrpi

Igrači će konačno dobiti opciju da sakriju oružje na leđima glavnog junaka kako bi vizuelni utisak bio realističniji tokom kretanja. Spremite se i za nove kućne ljubimce kao i dodatne opcije za slobodno podešavanje tastera na kontrolerima i tastaturi. Biće uveden i poseban prostor za skladištenje hrane i recepata što je bio jedan od glavnih zahteva zajednice od samog početka.

Lepša grafika i pregledniji interfejs za bolje iskustvo

Pored novog sadržaja, razvojni tim radi na poboljšanju vizuelnih efekata na velikim udaljenostima. Mapa i inventar će dobiti novi izgled kako bi snalaženje u ogromnom svetu bilo što jednostavnije za svakog korisnika. Sve ove promene imaju za cilj da igru učine pristupačnijom i zabavnijom za širi krug ljudi.

Autor: Marija Radić