IDEJA IZ SRCA I DUŠE SPASIĆE MNOGE: Dejan Burčul, sa partnerima, sagradio je na Karaburmi kovid bolnicu!

Preduzeće “Termomont” sa partnerima izgradila je Covid bolnicu na prostoru nekadanjeg oronulog, urušenog magacina u okviru Vojno-medicinskog centra Karaburma. Inicijator je bio direktor ovog preduzeća, Dejan Burčul. - Ideja dođe iz mozga, a ova je došla iz duše I srca. Jednostavno, našoj zemlji je bio potreban smeštajni kapacitet, mi znamo da napravimo bolnicu i krenuli smo u posao. Iskoristili smo samo zidove, sve ostalo smo iz početka radili – krov, fasadu, instalacije – i sve to za 15 dana – rekao je Dejan. Zbog ovog nesebičnog i humanog dela, i stavljanja interesa države i građana na prvo mesto, Dejan je ispred svoje firme nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija