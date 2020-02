DNEVNI HOROSKOP: Važan dan za Bika, a jedan znak imaće sudbonosni susret!

OVAN

BIK

Promene u radnim uslovima mogu dovesti do pozitivnih promena. Možda ste promenili sto, kancelariju, sprat. Šta god da je u pitanju, smanjiće nivo stresa koji osećate u poslednje vreme. Sedeti pored prozora gde možete da gledate napolje, može vam pomoći da napunite baterije i budete produktivniji.

BLIZANCI

RAK

Izlečene traume mogu se iznenada vratiti danas, možda kroz kontakt sa nekim ko vas je poznavao u tom periodu vašeg života. Nemojte biti iznenađeni ako se proliije nekoliko suza. To je sasvim normalna reakcija. Možda ćete se i smejati svemu. Kada se sve završi, izvedite prijatelja na piće i razgovor, to će vas razvedriti i pomoći da lakše zaspete.

LAV

DEVICA

VAGA

Danas se osećate posebno privlačno, romantično i seksi. Bilo trenutni ili potencijalni partner će vam pokloniti puno pažnje i želeće da napravi planove koje uključuju i vas. Možda je to upravo ono što vam je bilo potrebno, jer su poslednjih par dana bili teški. Izađite iz kuće i provedite se malo. Svakom je potrebno malo zabave i opuštanja u životu.

ŠKORPIJA

STRELAC

Neki trač o prijatelju koji je nedavno započeno novu vezu će stići do vas danas. To će možda prestavljati za vas iznenađenje, jer tako nešto niste očekivali od te osobe. Biće vam drago, jer želite da je vaš prijatelj srećan. Nemojte se plašiti da je pozovete i da zamolite da vam ispriča sve o tome. To će biti pravo zadovoljstvo za oboje!