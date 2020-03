DNEVNI HOROSKOP: RIBE će dobiti ZANIMLJIVU ponudu, dok OVAJ znak očekuje zanimljiv razgovor!

OVAN

Entuzijazam koji osećate zbog duhovnog i psihičkog izučavanja daju vam optimistični pogled po pitanju budućnosti. Vaša fizička energija je velika i to vam sugeriše da bi bilo dobro da probate jogu, tai-či, ili nešto drugo što kombinuje fizičke i duhovne sposobnosti. Prijatelji će želeti da vam se pridruže u ovoj aktivnosti.

BIK

Danas bi možda bilo dobro da organizujete druženje sa vašim prijateljem koji ima slične stavove. Razgovor bi mogao dovesti do novih uvida do kojih posebno ni jedan od vas ne bi mogao sam doći. Vaše misli će teći sto na sat. Zaključci do kojih dođete će vas možda zauvek promeniti! Ne zaboravite da napravite beleške. Nećete želeti da zaboravite stvari koje ste čuli ili rekli.