KATASTROFIČNA NAJAVA NUMEROLOGA: Mlad MESEC u ŠKORPIJI donosi ŠAMAR sudbine, veliku KRIZU i TEŽAK period

Mlad Mesec u Škorpiji koji nas očekuje 04.11.2021. u 22:14h na 12°, stepenu kreacije, mašte, intuicije, snova. Škorpija je znak koji emituje oslobađanje, tako da će ovo biti jedna energija koja će svima nama da da neverovatnu transformaciju u izazovnom periodu koji je pred nama, ujedno ponudiće i nove uvide za nove početke.⁣

Zato će biti najbolje da za vreme ovog mladog Meseca odvojite vreme za sebe i da malo razmislite o sebi: Čega treba da se oslobodite u vašem životu? Šta možete da transformišete? Koje nove početke trebate da započnete?⁣

Takođe ovaj mlad Mesec u Škorpiji pokrenuće i intimna pitanja koja su u nama, a pre svega mislim na neka emotivna opterećenja. Tako da je ovo odličan period da čistimo sve što možemo a što nam stvara presiju i opterećenje i konačno dozvolimo da nam nova energija uđe u život.⁣

Priznaćete sezona Škorpije nikad izazovnija. Dominacija Marsa u Škorpiji sve do 13.12.2021. plus na sve to izazovni aspek(ti) na koji želim da vam skrenem posebnu pažnju.

U mesecu smo 7-ce koja samo pumpa stres i nervozu, koja će se teško kontrolisati. Još jedan izazovan aspekt koji nas očekuje jeste Merkur (5) kvadrat Saturn (4) problemi u komunikaciji. Mrzovolja, depresija. Um koji nam može biti opterećen brigama. Aspekt koji tera u samoću i izolaciju. Mentalna i fizička opterećenost naglašena. Strahovi iz prošlosti se pojavljuju niotkuda. Ovaj aspekt u ovom periodu samo može da donese crne vesti i crne misli.

Tako da dragi moji čuvajte sebe. Ne jurcajte, ne brzajte. Čuvajte svoju snagu. NAjabitnije je da sačuvate sebe i svoj zdrav razum! Mars (8) gotovo nikad intezivniji, imam utisak da će da ide do kraja i da neće popustiti dok ne odradi svoje šta je zacrtao. I definitivno sa energijom Marsa u Škorpiji čistimo naše energetsko smeće, sve one loše obrasce koji nas navode da sabotiramo sami sebe.

Siguran sam da će se mnogi uplašiti sebe i svoje istine, svoje senke. Znate kako se kaže: najjači će samo ostati. Samo će ostati oni koju su najspremniji da prihvate sebe i istinu.

Polovina novembra donosi nam izazovan aspekt 8 kvadrat 4 ili ti Mars kvadrat Saturn. Kako mi to u numerologiji nazivamo "šamar sudbine". Mars (8) je snaga, akcija Saturn (4) blokade, ograničenja, strah. Kada se ove dve planete nađu u kvadratu ništa lepo ne možemo da očekujemo. Po svemu sudećim i po onome što čujem od vas, ova energija se već sada kod mnogih oseća - miriše na ludilo.

Ovaj kvadrat doneće nemir u ljudima, manjak samopouzdanja, razdražljivost, prepreke, napetost, unutrašnju nervozu, bes. Osećaj kao da imate težinu na svojim leđima/duši. Dok sa druge strane kod mnogih će doneti ogromnu energiju pokretljivosti, naboja gde savetujem da istu iskanališete, izbacite kroz neki vid sporta, trčanja, generalno fizičke aktivnosti.

Na globalnom nivou ovo će biti izuzetno jaka energije, vrlo izazovna za sve. Energija agresije, eksplozije i skandala. Globalne krize u ovom periodu su neminovne. Problemi sa zakonom, problemi sa novcem. Nesreće, nezgode, pobune...

Mars u Škorpiji je kao opasan muškarac! Bukvalno 8 kvadrat 4 donosi niz malerioznih situacija, gde su problemi mogući pa i problemi u vidu povreda, opekotina, posekotina itd.

