Ovo su 3 najopasnije žene Zodijaka, ali zlatna medalja pripada OVOJ

Neke su hirovite, neke zahtevne, dok su neke, pak ,veoma blage i nežne. Da li ste među njima?

Za mnoge muškarce žene predstavljaju veliku pretnju. Svaki čovek ima neku ženu koja je za njega fatalna. A šta mislite, ko je najopasnija žena prema horoskopskom znaku? U nastavku teksta pogledajte našu listu, koju su upravo muškarci sami napravili, i na njoj možete videti ko je žena koje se muškarci najviše plaše.

Zlatna medalja pripada ženi Škorpiji.

Prvo mesto na ovoj listi sa pravom zauzimaju žene Škorpije. One su veoma zavodljive i lako mame svoje partnere u svoju začaranu mrežu. Međutim, baš tada nastaje velika opasnost, jer one tada pokušavaju da kontrolišu svoje partnere. Takođe, ova dama ne trpi uvrede i ako to oseti na svojoj koži budite sigurni da će vas udariti tamo gde vas najviše boli.

Na drugom, srebrnom mestu, nalazi se žena Bik.

Ova dama je jako zahtevna, pre svega kada se radi o materijalnim stvarima. Poznato je da žena Bik voli stabilnost i luksuz i male su mogućnosti da će biti sa muškarcem koji ima finansijske poteškoće. Zahteva dosta pažnje i neće trpeti premešljanja, nestalnost ili kolebanja bilo koje vrste – na prve naznake toga videćete joj leđa!

Na trećem, bronzanom mestu, nalazi se žena Rak.

Ovo je dama koja od ranog detinjstva sanja o braku i porodici. Upravo u tome leži velika opasnost, jer to može biti zastrašujuće za muškarce.

Pri samom vrhu ove liste nalazi se najemotivnija žena Zodijaka, a to je žena Riba.

Ona je poznata po tome da je veoma slabo i ranjivo stvarenje i da vrlo često menja svoje raspoloženje. Ona je dama koja stalno zahteva pažnju svog muškarca i zato se samo najhrabriji muškarci usude da je vole.

Na petom mestu je žena Strelac.

Ova žena voli slobodu i ono što najviše odbija muškarce kod nje jeste to što vrlo često ne mogu da je isprate.

Na šestom mestu nalazi se žena Devica.

Ova dama je poznata po svojoj pedantnosti, ali i svojoj inteligenciji. Ono čime ona može da uplaši svoje partnere jeste to što voli da kritikuje sve oko sebe, a to muškarci ne vole.

Na sedmom mestu je žena Vaga.

Ova žena je veoma fleksibilna i poslušna i zato se muškarci lako usude da joj priđu. Ono što takođe ne svrstava ovu ženu u opasne žene jeste to što je ona jako neodlučna i lakoverna.

Na osmom mestu nalazi se žena Ovan.

Ova žena je poznata po tome da je jako otvorena i iskrena, tako da muškarci uvek znaju na čemu su sa njom. Ove dame takođe vole da šefuju, ali će to retko koji muškarac tolerisati. Ipak, bez obzira koliko izgledaju opasno, one i dalje nisu velika pretnja za muški pol.

Na devetom mestu nalazi se žena Blizanac.

Ove žene su previše neozbiljne da bi bile velika pretnja za muškarce. Ove žene takođe vole puno da flertuju, tako da će to više razbesneti muškarca nego što će ga uplašiti.

Na desetom mestu nalazi se žena Jarac.

Dakle, ova žena predstavlja najmanju pretnju za muški pol. One jesu veliki borci u životu i znaju da se izbore za ono što žele, ali što se tiče osećanja ove žene ih jednostavno ne znaju pokazati. To možda zbunjuje jači pol, ali ne predstavlja nikakvu pretnju za njih.

Na jedanestom mestu je žena Vodolija.

Ova žena je veoma draga i druželjubiva. A najveća opasnost leži u tome što se one retko kada emocionalno vežu za nekoga. Ova žena više voli da putuje i da se zabavlja nego da obavlja kućne poslove.

Na dvanestom mestu je žena Lav.

Ovo je dama koja uvek voli da bude u centru pažnje i često voli da se takmiči sa svojim partnerima. Upravo zbog toga ona predstavlja opasnost za muški svet, jer ume vrlo često da im oduzme vodeću ulogu, a to će se retko kom muškarcu svideti, zar ne?

