SLOMIĆE VAM SRCE, A NEĆE NI TREPNUTI: Ovi horoskopski znaci imaju problem sa vezivanjem!

Prema tumačenju astrologa, postoje određeni horoskopski znaci koji se neće libiti da vam slome srce, to leži u njihovoj prirodi. To ne znači da morate da ih se klonite, već da treba da pratite njihovo ponašanje kako biste imali vremena da reagujete na vreme.

1. Strelac

Strelac će uvek svoje potrebe stavljati ispred potreba drugih. Ako ga želite za sebe ne nadajte se previše. On planira dosta unapred, a kad zacrta cilj teško da ćete moći da ga odvučete od tih planova. Vrlo su egocentrični i uvek su sebi na prvom mestu. Što je još gore, nakon što nekome slome srce, neće razumeti zašto taj neko oseća toliku bol. Empatija im nije jača strana, ne mogu da sagledaju stvari iz drugog ugla.

2. Vodolija

Vodolije ne moraju da raskinu sa vama da bi vam slomile srce. One će da flertuju sa drugim ljudima bez obzira što im je partner tu, a onda će u sledećem trenutku da dođu i kažu vam da vas vole. Kada raskinu s vama učiniće to sa osećanjem superiornosti i dominacije. Ako želite da im se osvetite, pokušajte da ih naterate da sa vama raskinu na javnom mestu - a onda počnite da vičete na njih. Možda neće shvatiti zašto ste tako ljuti, ali će sigurno zažaliti zbog toga što su vam uradili.

3. Blizanci

S Blizancima nikad ne znate na čemu ste. u jednom trenutku oni vas obasipaju ljubavlju i cvećem, a u sledećem već gledaju drugog ili drugu. S Blizancima je teško biti u skladnoj vezi. Iako ste mogli da naslutite da će raskinuti sa vama ipak će vam biti veoma teško. Mislili ste da vas razumeju, jer ste vodili duge i iskrene razgovore. Oni su pametni i šarmantni, ali su i pogubni kada je partnerovo srce u pitanju.

4. Ribe

Ribe su super slatke kada su zaljubljene u vas, ali kada se ohlade tada ćete videti njihovu pravu stranu. Povrediće vas na više načina, a zatim će se okrenuti i onda će početi da glume žrtvu, zbog čega ćete se vi osećati još gore. Neće priznati da su vam učinili nepravdu, već će sve poricati. Vi ćete biti tužni i osećaćete još veću krivicu. Nećete moći da verujete koliko Ribe mogu da budu hladne i bezosećajne

5. Lav

Lav će vam slomiti srce tako što ćete vam dati do znanja da ste mali i beznačajni. Oni moraju da budu u centru pažnje. Ukoliko se Lav ohladi od vas jednostavno će vas gurnuti od sebe, tako da ćete shvatiti da su vaš i njegov svet dva potpuno različita entiteta. Kada on odluči da raskine s vama to može biti težak udarac na vaše samopouzdanje. Ne dozvolite mu da vas slomi, budite iznad toga.

Autor: Z.L.