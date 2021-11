Ovi ČAJEVI imaju NAJJAČE DIJURETIČKO DEJSTVO: Evo koje da PIJETE ukoliko ste na dijeti, a KAFU smanjite

Pravo je vreme da se posvetite svom zdravlju i ojačate imunitet. Kako biste u ovome uspeli bitno je da se pravilno hranite, spavate ne samo 6 do osam sati, već i da se potrudite da u krevet odlazite u isto vreme svake večeri, ali i da se detoksikujete uz pomoć vode i čajeva.

Ukoliko ne možete da odolite brojnim iskušenjima kada je reč o hrani ili ste pušač, trudite se da napravite bar jedan ili dva dana dnevno pauzu od ovih navika.

Dan započenite čašom vode sobne temperature, a zatim skuvajte čaj od korena maslačka koji ima jako dijuretičko dejstvo. Uz čaj popijete i tabletu vitamina C od 500 mg, a nakon ručka popijte magnezijum direkt od 300 mg. U toku ovog dana je bitno da unesete 3, 5 do 4 litre tečnosti dnevno, a to uključuje 1 do 1,5l vode. Čajevi sa dijuretičkim dejstvom do 1,5l, a tu uključujemo čaj od koprive i čaj od korena đumbirasokove od ceđenog voća do 1l, a ovde predlažemo pomorandžu, grejpfrut i limun.

Pri pravljenju soka koristite jedan plod koji iscedite u litar vode, nemojte mešati voće u pripremi ovog soka. Bitno je da tečnost pijete gutljaj po gutljaj, nikako čašu odjednom jer ne omogućavate organizmu da iskoristi ovu vodu, ona ovako samo prolazi kroz organizam. Kafu možete piti bez mleka i šećera i to najviše dve šoljice u toku dana. Gazirane sokove i alkohol nemojte konzumirati.

Autor: Z.L.