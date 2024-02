U srećnoj ste vezi, ali partner vas KRIJE OD DRUGIH? Proverite da li ste možda ŽRTVA OVOG FENOMENA

Da li ti je ovo poznato: već nekoliko meseci izlaziš sa nekim, dopisujete se tokom dana, večeri, provodite vreme zajedno? Mesecima odlazite u bioskop, pozorište, spremate ručak i voćnu salatu. Pravite liste filmova i serija, i ljubite se čim vam se pogledi susretnu. Išli ste čak i na planinarenje, posetila si njegove najdraže restorane i sve liči na put ka dugoj i srećnoj vezi. Ali…

Znate ono kad pričate svoju najdražu i najlepšu priču, i na samom kraju desi se ,,ali”. Ovo je jedna od tih priča. Prošlo je nekoliko meseci, uživate u vremenu koje provodite zajedno, ali još uvek nisi upoznala njegove prijatelje, a tek roditelje… Zanemarila si to na trenutak, i odlučila da podeliš na društvene mreže vašu najdražu fotografiju. Onda se desilo nešto neočekivano. Dečko koji je do samo nekoliko trenutaka obećavao, postao je lik koji viče u slušalicu, preti i želi da odmah obrišeš fotografiju. U stanju si šoka i ne možeš da veruješ da je to on, tražiš objašnjenje, ali umesto toga - veza je prekinuta.

Žao nam je što to kažemo, ali ovo je tipičan primer skrivanja. Ko tu koga skriva i štiti zapravo? Pre svega, hajde da konačno damo definiciju ovog čudnog pojma.

''Stashing''

''Stashing'' je odluka jedne osobe da svesno krije drugu osobu, sa kojom je u određenom odnosu. Krije vas od svih, čak i od najbližih prijatelja. U početku, to može da nam se dopadne, ali šta kad, recimo, ne želi da dođete na njegov rođendan?

Ne postoji nijedan razlog zbog kog bi vas partner skrivao, ali on to i dalje čini. Psiholozi su dali nekoliko primera koji su u ovoj situaciji najčešće prisutni, pa hajde da vidimo o čemu je reč.

Zašto te partner skriva?

Stidi se, ili ima probleme sa svojom porodicom.

Ne vidi budućnost sa vama.

Ima paralelnu vezu.

Ako nekada budete u ovakvoj situaciji, pre svega, budite svesni sebe, i ne dozvolite da vas bilo ko ponižava. Ovo su razlozi zbog kojih bi trebalo da prekinete ovu romantičnu priču, jer odnos koji je zasnovan na lažima dalje postaje toksičan i tonemo sve dublje. Budite iznad situacije, i samostalno nastavite svojim putem.

Naravno, ovo su najčešći razlozi, a vi ih uzmite s rezervom. Pre bilo kakve ishitrene odluke, kontaktirajte svog partnera, ili ga pozovite na kafu i postavite mu nekoliko jednostavnih pitanja: Zbog čega i od koga vas skriva? U čemu i u kome je problem?

Razgovor može da ide u dva pravca: prvi je svađa, a drugi je otkrivanje druge strane ili, možda, ranjivosti. Možda je vaš partner prošao kroz težak period, i potrebno mu je malo više vremena da prihvati da se u njegovom životu konačno dešavaju lepe i pozitivne stvari.

Manje poželjan pravac, je rasprava koja je moguća, ali ona će sigurno pokazati o čemu je reč.

Ono što je sigurno jeste da nikada ne dopustite da budete rezerva, i ako se dogodi da vaš partner ima paralelnu vezu, završite sa njim! Na kraju krajeva, ljubav i kašalj ne mogu se sakriti, i uvek se sve sazna. Budite hrabri i strpljivi, i uvek pokušajte razgovorom da rešite sve probleme u vezi. Ako vidite da razgovor nema svoj tok, recite partneru da želite da čujete istinu, i budite spremni da ga saslušate. Kraj razgovora doneće odgovore na sva pitanja, svi smo individue i svi na jedinstven način koračamo ovom zemljom.

Autor: Z.L.