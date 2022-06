Zbog POLOŽAJA VENERE I MERKURA ova TRI HOROSKOPSKA ZNAKA mogu da očekuju nesvakidašnju sreću u ljubavi u narednom periodu

Danas su sjajne šanse jer je položaj planeta više nego povoljan- sekstil Venere i Merkura donosi sam snagu i samopouzdanje u trenucima kada je to važno i kako bismo otvoreno razgovarali, a Mesec u Ovnu, volju da sve što želimo sprovedemo u delo.

Mnogi će se danas osećati “na svom terenu” što će se posebno odraziti na sferu ljubavi. Želećemo da shvatimo dublji smisao, da napravimo korak dalje u vezi i razgovaramo o budućnosti.

Ovan

Postoji dobar razlog zašto se danas miljenici sreće. To je zbog Meseca u vašem znaku, a to raspiruje strast između partnera. Provešćete dan zajedno, a to će rezultirati s mnogo intimnosti i trenutaka za pamćenje. Imate osećaj da konačno nekome u potpunosti pripadate, da možete da se prepustite bez bojazni i kočnica. Srećom, vi ste sa nekim kome verujete. S Merkurom u Jupiteru koji je na vašoj strani, moći ćete slobodno da kažete svom partneru šta vam je na umu. Sekstil Meseca i Plutona pomaže nam da otvorimo svoj um i da lakše prihvatimo promene i napravimo kompromis

Devica

Danas osećate svu moć induvidualnosti. Došli ste do tačke u svom životu gde se osećate zadovoljni svim postignutim. To možda nekome smeta, dovodi u pitanje vaše motive i iskrenost. Ali vi se ne obazirete na njihove komentare, bar ne danas. Ne zanima vas šta oni misle. Zadovoljni ste sobom imate partnera koga volite i ne tražite mnogo. I bravo na tome, samo nastavite tako! Ne treba da vas bude briga da li drugi mogu da vas prate, da li se slažu sa vašim izborima ili ne.

Rak

Sreća u ljubavi izgleda u vašem slučaju kao trenutak u kome možete da sednete pored voljene osobe i opustite se. Ništa nije tako dobro kao vreme provedeno u udobnosti sopstvenog doma; danas ćete vi i vaš partner uzeti malo slobodnog vremena da biste bili zajedno. Pod uticajem Merkurovog sekstilnog Jupitera, bićete u prilici da s partnerom otvoreno razgovarate o svemu, da odlučite šta je najbolje za budućnost i da li će za vas postojati budućnost ili ne. Sada je najbolje vreme da se sve karte stave na sto.Vaša veza ima potencijala, ali oboje morate da radite na njoj, prenosi “Sensa”.

Autor: Z.L.