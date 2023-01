PROVERITE! Samo ako imate ovaj BROJ u datumu rođenja, SUĐENO vam je da BUDETE zajedno SREĆNI, u suprotnom NE IDE!

Čeka vas bolna spoznaja i put koji morate proći da biste pronašli pravog!

Naime, pošto uvek dolazi do konfuzije kada se spomene karmička i sudbinska ljubav, te ljudi obično poistovećuju jedno sa drugim, odlučio sam da vam pomognem pri raščlanjenju ova dva pojma, koja su sve, samo ne ista.⁣

Karmička ljubav je ljubav koja dolazi da naplati dugove - pojavljuje se kod dve iste duše u različitim životima, odnosno to je neraskidivi i nedovršeni odnos. To je priča koja se ponavlja, priča koja dok ne izravna račune sa vama neće vas ostaviti na miru. Cilj je svakako otplata dugova i shvatanje greške koju smo počinili. ⁣ U numerologiji su to veze koje zbirom Ličnih brojeva daju 4 ili 9.⁣

Četvorka je jako teška karma, u njoj ima puno odricanja, hladnoće, puno patnje i problema.⁣ Devetka je malo blaža. Uglavnom se radi o ljubavi. One od početka imaju zacrtani cilj pa su zato ove veze mnogo duže, ponekad traju ceo život, a kada dođe kraj bezbolnije su za raskid.⁣

Osobe koje su doživele karmičku vezu, savršeno znaju kakav je to osećaj. To je jedna bezizlazna situacija sa osobom koja je ili preterano ljubomorna, ili preterano hladna. Osoba prema kojoj se gaje velika osećanja, ali sa druge strane koliko god i da iskažete ono što osećate, to vam ničemu ne vredi, jer kao da se ne razumete dovoljno dobro, da biste rešili probleme i prepreke koji vam ometaju put kojim trebate krenuti onako zajedno. Ovo je odnos dvoje ljudi, koji se neizmerno vole, ali čine da ta ljubav bude bolna, gruba, i da odnosi budu jako teški i razočaravajući. Više donosi loše, nego dobro.⁣

Sudbinska ljubav je ljubav koja traje ceo život, bez obzira na prepreke, vreme i mesto ona kada se desi, ništa drugo više nije važno. Osobe čuvaju jedna drugu, trude se da se drže zajedno, štite jedno drugo, bez obzira koliko put bio trnovito. To su veze za ceo život i one se dešavaju same od sebe.

U numerologiji kada zbir dva lična broja daje 2, znajte da ste upoznali svoju sudbinsku osobu ali to ne mora da se odnosi samo na ljubav nego i na posao i prijateljstvo. ⁣Sudbinski partner je onaj koji čeka, koji će vas voleti i ostati sa vama uvek, bez obzira na sve, koji će sve učiniti da bude sa vama pa makar i za pedeset godina. Sudbina se mora ostvariti.

Podsećamo, lični broj računa se tako što se saberu sve cifre koje čine datum rođenja, dakla dan, mesec i godina i broj koji dobijemo svodimo na jednu cifru. Dakle, recimo da ste rođeni 2. oktobra 1963. godine, sabirate 2+10+1963 i dobijate 31, a zatim ovaj broj svodite na jednu cifru, dakle 3+1 dobijamo 4 i to je vaš lični broj.

Autor: Z.L.