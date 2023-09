Šta je vaša slaba tačka: Od čega su zavisni horoskopski znači?

Svaki horoskopski znak ima bar jednu ili dve zavisnosti kojima se vraća iznova i iznova. Neki znaci mogu biti zavisni od naleta adrenalina, za druge je to odustajanje od nezdrave hrane, a za treće besomučno trošenje novca u tržnom centru.

Zavisnost je poput začaranog kruga iz koga (često) nema izlaska. Verovatno ste i sami primetili kako je teško kontrolisati svakodnevne loše navike - to je zapravo mnogo lakše uraditi u mislima nego u stvarnosti. Koliko ste samo puta izgovorili: "ovo je poslednja cigareta" ili "još samo jedna čaša vina", kao i "još samo ovaj tiket u kladionici"?

U nastavku teksta otkrivamo vam koje su to loše navike i zavisnosti koje otežavaju život svakom horoskopskom znaku.

OVAN: ADRENALIN I PRETERANA AKTIVNOST

Ovan je navikao da juri kroz život pa zato često udara glavom o zid. Sve svoje vrline i mane nosi kao oružje koje nikada ne skriva od očiju javnosti pa ga mnogi doživljavaju kao osobu koja svud unaokolo juriša brzinom od milion milja na sat. Kada su previše jaki, mogu da sagore i tada se aktivira inercija – a takođe i depresija. Što se tiče svakodnevnih navika, obično su ozbiljni zavisnici od kofeina i vole jaku kafu koju doživljavaju kao infuziju dodatne energije.

BIK: PREJEDANJE I NEKONTROLISANE KALORIJE

Bikovi su pomalo opsednuti hranom. Oni vole da se izležavaju i često se odmaraju tokom dana, a sve to da bi uživali u svakoj poslastici koja im padne šaka. Uživaju u svemu, od pržene nezdrave hrane do finih francuskih sireva. Ne može se reći da oni to rade zbog nestabilnosti, naleta čudnih emocija ili sličnih pobuda, jednostavno - Bik je znak koji život izjednačava sa uživanjem. To je, naravno, sasvim ok sve dok previše hrane ne počne da šteti zdravlju.

BLIZANCI: ZNANJE I SKUPLJANJE (ČESTO NEPOTREBNIH) INFORMACIJA

Psihološki posmatrano, Blizanci imaju veliki gladan mozak i opsesiju za upijanjem znanja. Oni su u stalnoj potrazi za istinom i uživaju da vide univerzum na drugačiji način. U pitanju su ljudi koji duboko razmišljaju o svemu pa i najmanjoj sitnici, tako da se nemojte iznenaditi ako postanu potpuno opsednuti kada naiđu na novu temu koja vas (ne) zanima.

RAK: PRETERANO RAZMIŠLJANJE O SVEMU

Prečesto se Rak uhvati u mrežu preteranog razmišljanja o svemu, svačemu i svakome – to je zavisnost od koje je zaista teško pobeći. U zaista ekstremnim situacijama ova zavisnost može otići toliko daleko da Rak postane toliko samokritičan i surov prema sebi, pa čak i upadne u obrazac samoprezira i samokažnjavanja. Kada se to desi, dobro bi bilo da se ovaj horoskopski znak odmakne i osveži svoje vidike, te da svet oko sebe pogleda iz neke druge perspektive. U suprotnom, može im se lako desiti da se totalno iscrpe (pa čak i obole) od prevelike brige.

LAV: FIZIČKI IZGLED I KAKO OSTATI MLAD

Ponekad je Lav toliko zaljubljen u sebe i svoj ego da ljudima oko sebe počinje da deluje divlje, neobuzdano i previše samouvereno. Lavovi lako mogu postati opsednuti svojim fizičkim izgledom i težnjom da ostanu večno mladi - toliko da vežbaju kao ludi ili preteraju sa plastičnom hirurgijom. Ovo, naravno, ne mora biti velika stvar ukoliko na vreme nauče da ove svoje zavisnosti drže pod kontrolom. U suprotnom - stvari se lako mogu izmaći kontroli.

DEVICA: PRETERANA HIGIJENA I ČISTOĆA

Lepo je biti pedantan, uredan i čist, ali Devica često zna da pretera i ode u neku sasvim drugu stranu. Device imaju tendenciju da budu uredni "frikovi" koji ne mogu da podnesu da budu u blizini stvari koje (iz njihove perspektive) nisu na mestu. Ako uđu u prostoriju punu smeća, osećaju prinudu da sve organizuju i čiste. Uglavnom je ovo bezopasna zavisnost, ali ako postanu previše opsesivni, to može biti na ivici da bude opsesivno-kompulsivni poremećaj. Najbolje je da ne pravite nered kada idete u posetu njihovom domu!

VAGA: BESOMUČNO TROŠENJE NOVCA

Vage su poznate po tome što imaju izraženu zavisnost od kupovine i šopinga. Kada stvari pođu naopako ili se osećaju loše, kupovina svega i svačega (često to uključuje i sasvim nepotrebne stvari) je njihov najbolji lek. Oni misle da je još jedan par svetlucavih cipela neophodan za kompletiranje outfita ili da će još jedan ukras koji odražava snagu vodenog elementa stvoriti savršen feng šui u njihovom kupatilu. Tek kada shvate da ulaze u nepotrebne dugove mogu se opametiti. Bar se nadamo!

ŠKORPIJA: SEKS I PREVELIKA ŽELJA ZA EKSPERIMENTISANJEM

Škorpije su strastvena bića pa je samim tim za njih karakteristična zavisnost od fizičkog kontakta i sirovog zadovoljstva. Poznati su po svom ludom i izraženom seksualnom nagonu i ljubavi prema eksperimentisanju u spavaćoj sobi. Kada su zaista zaljubljeni u nekoga, njihova požuda može da ih obuzme takvom silinom da postanu previše napadni, takoreći nepodnošljivi. Jedno je sigurno, zabavljanje sa Škorpijom nikada nije dosadno!

STRELAC: KOCKA I PREUZIMANJE RIZIKA

Strelac voli da preuzima rizik i donosi ishitrene odluke koje ga mogu previše koštati. Ponekad to može dovesti do problematičnih zavisnosti, posebno kada je u pitanju kockanje. Bilo da se radi o pokeru, kladionici ili pokušaju da se izabere sledeći pobednik svetskog prvenstva u fudbalu – oni jednostavno vole sve što je nepredvidivo i na ivici da preraste u veliki rizik. U umerenim količinama je sve ovo savršeno bezopasno, ali samo ukoliko se kočnica povuče na vreme!

JARAC: RAD I PREVIŠE OBAVEZA

Jarčevi su produktivni i odlučni po prirodi - ali ponekad mogu biti previše opsesivni kada je njihov posao u pitanju. Poznati su po tome što su radoholičari koji se udubljuju u svaki posao i spremni su da naporno rade sve dok ne završe svaku, pa i najmanju obavezu. Oni ne vide smisao u polovičnim stvarima – ali ponekad moraju biti oprezni da ne preteruju do tačke u kojoj jednostavno "izgore".

VODOLIJA: JEDNA, DVE, TRI ČAŠICE VIŠE

Kada se Vodolija umori od slušanja glasova u svojoj glavi, uguši ih pićem. Kako je u pitanju horoskopski znak koji u ruci nosi bokal sa vodom - Vodolija uživa u svakoj tečnosti: od vrhunskog viskija sa tradicijom, preko sladunjavog likera, pa sve do jeftinog crnog vina. Kada se Vodolije osećaju jako loše mogu da pribegnu alkoholu kako bi umrtvili svoja osećanja. Kada preteraju, opomena im je loš mamurluk i glavobolja, ali ih to često ne sprečava da već sledećeg vikenda ponove sve iznova.

RIBE: POMALO ZAVISNE OD SVEGA

Pravo pitanje glasi: postoji li nešto o čemu poslednji horoskopski znak nije ovisan? Kada se osećaju loše, mogu posegnuti za najbližim porokom, bilo da je to nezdrava hrana, piće, cigarete ili bilo šta drugo. Ribe su toliko podložne bolestima zavisnosti da lako mogu biti navučene čak i na najteže narkotike. Nisu poznate po samokontroli ali bi trebalo da budu svesne da će im trebati mnogo vremena, živaca i volje da se reše svake svoje zavisnosti.

