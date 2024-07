Kako se ponašaju horoskopski znaci kada se ZALJUBE: Vage se prepuštaju osećaju, Ribe skrivaju prava osećanja, a Škorpije prave haos

Svaki horoskopski znak ima poseban način ponašanja kada se ludački zaljubi u nekoga.

Ovan

Pokušavate da ubedite sebe da je uzbuđenje koje osećate isto kao da nešto radite prvi put i da možete da se nosite sa tim. Stavljate svoju anksioznost na stranu i pravite hrabar potez. Možda to nije najpromišljeniji potez u istoriji, ali dobro je da preduzmete akciju. Ponekad uspe, a ponekad ne, ali dobra stvar je što ako vaša simpatija to ne oseća, to odmah znate i ne morate da trošite energiju tražeći nekoga ko nije zainteresovan. Međutim, oni su obično zainteresovani. Vaš entuzijazam i samopouzdanje su izuzetno privlačni.

Bik

Kada ste zaljubljeni u nekoga, zadržavate to za sebe. Niko ne zna kako preterano razmišljate o svakoj reči koju ste mu rekli ili kako se kajate što ste pokušali da napravite onu šalu koja nije prošla kako ste se nadali. Vaša simpatija će morati da ima veoma razvijena čula, ako će ikada saznati kako se osećate, jer im sigurno nećete reći. Većinu vremena, vaš odnos sa vašom simpatijom će početi i završiti se u vašoj glavi.

Blizanci

Igrate vruće-hladno kada ste zaljubljeni u nekoga. Trudite se da ostanete hladni i odvojeni, ali vaše emocije će vas nadvladati i nastupićete jako. Ako uspete da ih navedete na razgovor, oni bi znali koliko ste briljantni i smešni, ali vam se jezik previše zapetlja. Nešto izustiš, ali izgleda da te tvoje dragocene reči izneverae. Najbolje je da uradite nešto da se smirite, kako ne biste postali hladni i povučeni. Vaša simpatija često u velikoj meri poremeti vašu ravnotežu.

Rak

Ubeđujete sebe da je to beznadežan slučaj i okončavate svaku šansu za vezu sa svojom simpatijom, pre nego što ona i počne, a onda se nervirate što ste tako pesimistični. Samo ste patili u prošlosti i oprezni ste da ponovo uložite svoje srce, posebno sa nečim što možda ne bi bi uspelo. Samo zato što se nekome divite ili mislite da je privlačan, to ne znači da je bezbedno da brinete o njemu.

Lav

Kada se zaljubite, odmah prelazite u režim flertovanja. Naravno, oni će biti oduševljeni vama kao i vi njima, samo treba da uđete u njihovu orbitu. Takođe ih mnogo dodirujete - ne na jeziv način, već suptilno i lagano. Ne morate mnogo da uradite da bi vas primetili i znate da vam je teško odoleti. Istina je da vam je ugodno, bez obzira da li ste osoba koja je zaluđena ili ona kojom su zaluđeni.

Devica

Kada ste zaljubljeni u nekoga, saznate sve što treba da znate i onda napravite plan. Koje prijatelje imate zajedničke i možete li ih pozvati da vam pomognu? Koje su vam najbolje šanse da naletite na svoju simpatiju i kako da ih impresionirate kada ste zajedno? Šta možete da uradite da biste izgledali smireno i normalno, kada ono što zaista želite je da vrištite i skačete gore-dole? Vi se prema ovome odnosite na način na koji biste se suočili sa svakim problemom: logikom i znanjem. Znaš da ćeš naći rešenje za rešavanje ove simpatije... uvek to radiš.

Vaga

Gledate na zaljubljenost kao na zabavnu stvar koja čini vaš život malo uzbudljivijim. Trudite se da ne budete previše emocionalno uključeni i samo uživate u tome što jeste - divljenje i privlačnost prema drugom ljudskom biću. Sviđa vam se taj osećaj, koji vam daje kada vidite svoju simpatiju: osećate se malo vrtoglavo, malo oživljeno i sviđa vam se kako se osećate optimistično i energično.

Škorpija

Ne verujete u zaljubljenost i zato, kada je razvijete, ne znate šta da radite. Vaš prvi instinkt je da ih jurite, ali znate da bi to postala neka velika intenzivna stvar i simpatija to ne zaslužuje. Pokušavate da to kontrolišete, da se vaša zaljubljenost ne pretvori u opsesiju. Naravno, kada ste u prisustvu svoje simpatije, imate tendenciju da previše jako nastupite i da ih uplašite. Manje je definitivno više, kada ste u pitanju vi i vaše simpatije.

Strelac

Stalno razvijate mini simpatije. Zaljubljena si u svog zubara ili onog čoveka za susednim stolom. Prirodno ste prijateljski nastrojeni i na neki način koketni, tako da se ne upuštate previše u činjenicu da ste zaljubljeni u njih. Obično uradite nešto slatko i nepromišljeno, što ih natera da vas ponovo pogledaju, ali ako im je potrebno previše vremena da odgovore, idete na sledeću mini simpatiju.

Jarac

Zaljubljenost se za vas odnosi na mogućnosti - može vas dovesti do toga da pronađete svoju osobu ili jednostavno može biti neko sa kim možete da vežbate. Ako ste zaljubljeni u kolegu, možete videti kako je komunicirati sa nekim ko vam se sviđa i sa kim možda nemate budućnost. Zaljubljenost vam omogućava da se zabavite i da ne budete toliko ozbiljni sve vreme. Ponekad vam padne na pamet i pomislite da se sramotite, ali to zapravo deluje kao šarmantno i nekako simpatično.

Vodolija

Kada ste zaljubljeni u nekoga, sve je u vezi grupnih sastanaka. Volite da budete u blizini svoje simpatije, ali ne želite da budete previše očigledni, tako da uvek zovete i druge ljude. Ako ste svoj i šalite se sa svojim prijateljima, osećaćete se prijatnije u interakciji sa svojom simpatijom. Ne želite da budete neko ko niste i ako vaša simpatija ne vidi koliko ste neverovatni, to je njihov problem, a ne vaš.

Ribe

Ne želite da direktno kažete ili uradite bilo šta što bi pokazalo da vam se druga osoba sviđa. Radije biste umrli nego rekli svojoj simpatiji da ste zainteresovani. Umesto toga, kanalisaćete ta osećanja u nešto kreativno poput pesme ili slike. Ako ste dobri u fotografisanju, možda ćete ih pitati da vam budu model - ali iz čisto umetničkih razloga, a ne zato što ste zaljubljeni u njih.

Autor: Snežana Milovanov