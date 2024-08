Najsrećniji dan u septembru 2024. godine za svaki horoskopski znak: Prelomni mesec u pogledu finansija!

Vreme bogatstva i srećnih drugih šansi. Proverite koji je vaš dan za pobede.

Najsrećnijeg dana u septembru 2024. svaki horoskopski znak, može da se fokusira na sopstvenu energiju koja će vam pomoći da shvatite koliku moć imate nad onim što privlačite u svoj život. Ovi dani vam nude mogućnost za veći uspeh, bogatstvo i srećne druge šanse.

Septembar bi trebalo, prema pisanju Your Tango, da bude prelomni mesec, posebno za mnoge u pogledu finansija.

Takođe, deveti mesec 2024. godine je i kratak uvod u ono šta će naredna godina doneti dok je pun Mesec u Ribama i delimično pomračenje Meseca rastu u utorak, 17. septembra. Obratite posebnu pažnju na ovaj lunarni događaj, jer retrogradni Saturn ovde daje ozbiljan uvid u to gde da investirate svoje vreme i energiju kako bi izvukli "najveće nagrade".

Ovan:

Nedelja, 1. septembar

Možda će vam trebati vremena da shvatite logistiku nekih novih ideja, ali kada to učinite, nebo je granica. Finansije će vam se okrenuti u septembru kada počnete da imate više vremena za obradu "promena", kao i nedavnih ideja koje ste imali da ostvarite veći prihod.

Skloni ste da se dobro nosite sa tim spontanim intuitivnim mislima, tako da bi trebalo dobro da se nosite i sa energijom koju retrogradni Uran u Biku donosi u nedelju 1. septembra. Samo zapamtite da slušate sebe i da se ne plašite da isprobate novu ideju u kako biste ostvarili napredak kojem se nadate.

Bik:

Nedelja, 1. septembar

Zaista vam se nudi druga šansa za slobodu. Ova šansa da ponovo pogledate prošlu priliku u vašem životu će se desiti kada retrogradni Pluton ponovo uđe u Jarca u nedelju, 1. septembra. Predstojeći mesec će se odnositi na prepoznavanje i prihvatanje ove druge šanse, ne samo za slobodu, već i za sreću i obilje.

Iako Pluton ne postaje direktan do 11. oktobra, i dalje ste slobodni da donosite neophodne i važne odluke. Zapamtite da možete ili da sedite i sanjate o svom životu, ili da izađete i da ga živite. Koliko god bilo neprijatno da se suočite sa svojim greškama, u ovom slučaju, to će vam zapravo pomoći da shvatite u čemu ste željni da rizikujete, a to je upravo ono što će retrogradni Pluton u Jarcu da vrati u vaš život. Druga šansa zaslužuje da se iskoristi jer će se zatvoriti prozor mogućnosti koji možda više nećete dobiti u ovom životu.

Blizanci:

Utorak, 17. septembar

Radili ste za ono što želite ali sada ćete tek videti kuda vas vodi sva ta marljivost i trud. Pošto se Saturn kreće kroz vašu kuću karijere, ulažete više posla i vremena da se pripremite i osigurate svoj uspeh. Pošto se pun Mesec u Ribama i delimično pomračenje Meseca dešavaju u utorak 17. septembra, imaćete priliku da vidite da li je mesto gde ste krenuli i dalje tamo gde želite da budete.

Iako serija pomračenja Riba neće zvanično početi do 2025. godine, iskoristite ovu priliku da se ponovo posvetite svojoj svrsi, jer bez obzira na to koji put odaberete, svaki od njih vodi ka uspehu. Takođe je važno da ne odustanete ili da ne prestanete sve dok je ovaj proces u toku, a nagrade će možda biti sporije, ali vredne.

Rak:

Sreda, 4. septembar

Vi ste stvoreni za izvanredne stvari, samo treba da počnete da sledite svoje snove. Budite sigurni da sebi dajete prioritet u odnosu na bilo šta ili čak bilo koga drugog. To nije zato što je samo vaš uspeh bitan, već zato što zaslužujete da znate da živite život koji vam je suđen, a sve dok druge stavljate na prvo mesto, možda neće biti tako.

Mars će se preseliti u Raka u sredu, 4. septembra, ispunjavajući vas većom smelošću, odlučnošću i željom da preduzmete akciju u vezi sa svojim snovima. Mars je neverovatno motivišući, tako da je važno da odlučite da radite sa ovom energijom. Bez obzira šta se još dešava, morate odlučiti da je vaš uspeh bitan i da počnete da idete napred, posebno ako to uključuje povratak na posao ili čak početak nove karijere. Zaslužujete ne samo da postignete uspeh, već i da znate da poštujete svoju božansku svrhu u ovom životu.

Lav:

Ponedeljak, 2. septembar

Vreme je da prihvatite novi početak, ali takođe morate da zapamtiti i koliko vredite. Mlad Mesec Device u ponedeljak, 2. septembra, donosi novi početak vašeg finansijskog života i pomaže vam da zaradite više i privučete više onoga o čemu sanjate. Međutim, Devica se bavi planovima, a na vašu sreću, upravo ste umotali retrogradnog Merkura u ovaj zemaljski znak, tako da bi trebalo da budete sasvim sigurni šta treba da uradite da biste privukli više bogatstva u svoj život.

Takođe ćete početi da shvatate da poznavanje vaše vrednosti igra značajnu ulogu u onome što ste u mogućnosti da kreirate. Poznavanje svojih vrednosti pomaže vam da imate samopouzdanje koje vam je potrebno za velike poteze, pa čak i rizike u životu, verujući da zaslužujete sav uspeh koji intuitivno osećate da je namenjen vama. Sve dok imate plan za uspeh i nikada se ne zadovoljavate sa manjim od onoga što zaslužujete, sigurno ćete biti bogatiji i srećniji do kraja septembra.

Devica:

Četvrtak, 26. septembar

Univerzum pokušava da vas navede da se otvorite ka novim mogućnostima, i to konačno činite u septembru. Ali ovo dolazi i sa sposobnošću da radite sa nekim zajedno za veće dobro. Dobićete ponudu ili priliku koja ima moć da unese više novca u vaš život. Bilo da se radi o trenutnom poslu ili neočekivanoj prilici za investiranje, važno je da zapamtite da to nećete raditi sami.

Usredsredite svoje veštine na umrežavanje ili čak uvođenje romantičnog partnera u svoj posao kako biste imali podršku koja vam je potrebna da manifestujete uspeh koji želite. Ponekad možete pomisliti da je bolje raditi solo na snovima, ali to je samo zato što su vas u prošlosti drugi izneverili. Pokušajte da rizikujete i da imate pravu osobu na svojoj strani.

Vaga:

Sreda, 4. septembar

Ovo je vaš život, ali često zaboravljate da živite kao da jeste. Jupiter u Blizancima vas tera da izađete iz zone udobnosti. Ako sve uradite kako treba, vaš život će sledeće godine izgledati potpuno drugačije u ovo doba. Može biti zastrašujuće da prihvatite promenu, posebno ako oklevate da saznate šta zaista znači prihvatanje svoje sudbine. Ne samo da ste pozvani da investirate u život koji želite da živite, već morate i sami da počnete da birate.

Kako se Mars vraća u Raka u sredu, 4. septembra, počećete da osećate želju da uložite više energije i vremena u svoju karijeru. Ova energija je u velikoj meri vezana za obilnu transformaciju koju Jupiter u Blizancima donosi u vaš život, ali ne možete oklevati da donesete izbore koji su najbolji za vas. Šta god želite za svoju karijeru, morate da ostvarite, jer vaša budućnost zaista zavisi od toga.

Škorpija:

Nedelja, 8. septembar

Kao neko ko ne beži od napornog rada, možda ćete morati da počnete da razmišljate o tome kako da radite pametnije umesto toga. Deo vas je umoran od osećaja da uvek morate da se borite za ono što želite ili za ono što osećate da zaslužujete. Ali da biste zakoračili u lakši život, potrebno je da počnete da razmišljate o svom pristupu karijeri, finansijama i poštovanju sopstvene vrednosti.

Što se više osećate kao da se borite da ostanete na površini, veća je verovatnoća da ne živite u skladu sa svojom istinom. Umesto da pokušavate da se držite za dragi život, pustite sve i vidite šta će se desiti. Usredsredite se na izbore koje možete da napravite da se podsetite ko ste i šta želite od svog života - i vidite šta će se desiti. Razmišljajte pametnije, kako da pređete sa "borbe" na "napredovanje". Vi ste jedini koji možete doneti tu odluku.

Strelac:

Ponedeljak, 9. septembar

Navikli ste na drugu šansu, i uglavnom živite svoj život pod pretpostavkom da će ona opet doći. Iako vam je ovo u prošlosti često dobro funkcionisalo, želite da budete sigurni da ne radite na revers da ćete, bez obzira šta god da odlučite da uradite, i dalje nailaziti na svoju sudbinu. Univerzum vam je nastrojen, ali ne može da učini da se dogodi nešto što ne pokušavate aktivno da stvorite za sebe.

Kako se Merkur vraća u Devicu u ponedeljak, 9. septembra, teme koje se tiču vaše karijere iz jula i avgusta ponovo će se pojaviti i ponovo predstavljati važnu priliku. Pokušajte da imate na umu da se sve šanse ne vraćaju. Morate odlučiti šta želite za svoj život, a ne samo sadašnji trenutak. Možda ćete morati da odložite neko trenutno zadovoljstvo, tako da ono što odaberete bude nešto sa čime zapravo možete da nastavite da živite. Ali bez obzira na bilo šta, napravite izbor i nemojte se kladiti da ćete se vratiti kada budete spremniji za to u budućnosti.

Jarac:

Nedelja, 22. septembar

Sezona Vaga je sva u razvoju karijere, tako da ova nova era počinje u nedelju, 22. septembra. I od suštinskog je značaja da se bukvalno bacite na posao. Sunce predstavlja izbore i radnje preduzete u vašem spoljašnjem životu, a u Vagi se sve radi o onima koje ste napravili u vašem profesionalnom životu. Bilo da započinjete novi posao, projekat ili ulogu u okviru postojeće kompanije, vaš fokus mora biti na vašoj karijeri.

Možda će vam biti izazovnije da postignete balans između posla i privatnog života koji tražite, ali sa svesnim vremenom stvorenim za oboje, trebalo bi da budete u mogućnosti da se krećete u svemu što vaš romantični život traži od vas. Koliko god da morate da se fokusirate na ravnotežu, morate biti sigurni da ne pokušavate da uradite sve. To znači da ćete možda morati da poštujete svoje granice oko posla, kao i vreme provedeno sa voljenima, jer nije vaš posao da učinite sve srećnim – možete da radite samo ono što smatrate da je najbolje.

Vodolija:

Četvrtak, 26. septembar

Kada postoje procesi transformacije, ne morate da se osećate kao da morate da odlučite u trenutku. U stvari, kada se Merkur preseli u Vagu u četvrtak, 26. septembra, bilo bi najbolje da to ne učinite, iako ćete biti okruženi prilikama. Pokušajte da zadržite prostor za sve što se pojavi, bilo da se radi o karijeri, ličnim ili putnim prilikama, sve do pomračenja Vaga u oktobru kada će biti otkriveno mnogo više.

Za sada je sve što treba da uradite samo da primite sve što vam se nađe na putu i ​​da shvatite da ne morate da donosite nikakve trenutne odluke. Ali u tom procesu takođe morate da ostanete otvoreni. Stavite se u nove situacije, uključite se u razgovor o budućnosti, pa čak i istražite one intuitivne ideje koje imate. Ali onda vežbajte da "pauzirate" kako biste naučili. Ponekad je sve što vam treba vreme da shvatite šta vam je namenjeno.

Ribe:

Nedelja, 8. septembar

U svom srcu tačno znate šta morate da uradite da biste postigli uspeh svojih snova. Imate urođen način da postignete svoju sudbinu, posebno u svojoj profesiji, jer ste u stanju da razaznate kako da napredujete kao svoje autentično ja i da prevaziđete sve izazove svojim jedinstvenim načinom gledanja na život. Ipak, kako Pallas prelazi u Strelca u nedelju, 8. septembra, ova sposobnost će biti pojačana, tražeći od vas da prihvatite svoju unutrašnju mudrost pre nego što donesete bilo kakve brze odluke - i da uvek verujete sebi.

Ne morate da budete kao bilo ko drugi da biste postigli uspeh koji želite. To znači da dok vas drugi mogu savetovati, ne morate da menjate ko ste da biste bili u skladu sa svojom svrhom. Usredsredite se na pronalaženje najboljih odgovora za vas, posebno ako se odnose na nastavak uspeha i priznanja u vašoj karijeri, i garantovano ćete izaći na prvo mesto.

Autor: Iva Besarabić