Najtačniji horoskop za oktobar: Biće i strasti, ali i ljubomore, a evo ko će se suočiti sa starim problemima! Slede PRELOMNE ODLUKE

Već na samom početku meseca očekuje nas prstenasto pomračenje Sunca u Vagi (2. oktobar), koje će doneti tektonske promene u narednih nekoliko meseci.

Ovaj astrološki događaj će imati uticaj na sve znakove, a ponajviše na Vage, Rakove, Ovnove i Jarčeve. Takođe, osobe koje imaju podznak ili Mesec u blizini pomračenja mogu da osete ovaj događaj. Na nebu su retrogradni Saturn, Neptun, Pluton i Uran, tako da je ovo vreme suočavanja sa starim problemima.

OVAN

Posao - Mars gazi u Raku, pa ste u fazi kada vam sve smeta, a pošto se nalazi u četvrtom polju, to znači da porodične probleme često nosite na posao. U oktobru ćete često biti rastrzani između poslovnih i privatnih obaveza. Venera u Škorpiji je dobra za rešavanje pitanja nasledstva ali i dobijanje sponzorstva za poslovne projekte. Vaši potezi na poslu u narednim nedeljama biće podstaknuti vašim emotivnim stanjima, tako da treba da pazite da privatne okolnosti ne određuju vašu sudbinu u poslovnom smislu. Retrogradni Uran u Biku nije dobar za ulaganja niti podizanje kredita.

Ljubav - Već na samom početku meseca, 2. oktobra imamo prstenasto pomračenje Sunca u vašem sedmom polju, što znači da će svi partnerski i bračni odnosi biti na testu. Za pojedine Ovnove ovo je početak kraja, a za ostale konačno oslobođenje od odnosa koji ih je gušio godinama. Venera u Škorpiji u prvom delu oktobra ukazuje na pojačane strasti, ali i ljubomoru od strane partnera. Isto tako može da vam donese poznanstvo sa osobom koja će imati potrebu posesivno da vas drži samo za sebe.

Zdravlje - Osetljiv stomak.

BIK

Posao - Venera se ne oseća dobro u Škorpiji, pa nemate neki specijalni entuzijazam na poslu. Zbog Marsa u Raku često dolazite u situaciju da isterujete pravdu ili otvoreno pokazujete svoje stavove, ali to može da vam donese prepreke u pregovorima. Prvu polovinu oktobra dok traje sezona Vage iskoristite za bolju organizaciju na radnom mestu, jer ćete u drugom delu meseca više biti pod "lupom", odnosno neko će itekako posmatrati vaš rad i poteze. Novac nikako ne pozajmljujte u ovom periodu! Pomračanje Sunca u Vagi 2. oktobra nagoveštava krah nekog poslovnog poduhvata, što znači da od tog datuma krećete od "nule".

Ljubav - Venera u Škorpiji vam ne prija, pa ćete primiti pozive od osobe koja pokušava da vas kontroliše u emotivnom smislu. Mars u Raku vam daje i puno razgovora o emocijama, ali niste u fazi kada ste preterano otvoreni, zbog čega lako može da dođe do neslaganja. Slobodni Bikovi imaće susret sa osobom koja je poznata u svom poslu, dok će drugi ostavariti kontakt sa osobom iz komšiluka ili okruženja.

Zdravlje - Slabije.

BLIZANCI

Posao - Mars u Raku donosi vam dobre finansijke mogućnosti u oktobru. Ovo je period godine kada možete da zahtevate povišicu ili dobijete bolje plaćen posao. Sredina meseca je odlična za bilo kakve poslovne poduhvate jer ćete pokazati svoje sposobnosti. Jupiter u vašem znaku ukazuje da je sreća na vašoj strani, pa vam se često spontano otvaraju vrata. Od sredine meseca očekuju vas novi pregovori o poslu, ali je najbitnije da možete finansijski da profitirate. Imaćete utisak da promene idu sporije nego što biste želeli, ali to je sve u sklopu ovog perioda.

Ljubav - Pomračenje Sunca u Vagi donosi vam krizu u emotivnom smislu. Ukoliko imate neku vezu koja već mesecima nije na stabilnim nogama, pomračenje Sunca može da ukaže na krah. Takođe, početak oktobra nije dobar za početak emotivne veze jer je to period oslobođenja od starih stvari. Jupiter u vašem znaku ukazuje da ćete sve više razmišljati o proširenju porodice. Venera u Škorpiji do sredine oktobra može da uslovi prolazni flert na radnom mestu. Drugi deo meseca je povoljniji za početak nove romanse.

Zdravlje - Dobro.

RAK

Posao - Mars u Raku probudio je u vama borbeni duh, ali i strahove da vaša budućnost na poslu nije onakva kakva ste mislili da će biti. Jupiter u Blizancima donosi vam razne malverzacije na poslu, pre svega zbog nerazumevanja i pogrešnih reči. Najbitnije je da se ne uplićete u tračeve koji mogu da naprave ogromnu štetu u vašem odnosu sa saradnicima. Druga polovina oktobra će vam biti uspešnija nego prva jer će vam sezona Škorpije doneti više mogućnosti. Prvi deo meseca je povoljan za bavljenje nekretninama, kao i pokretanje samostalnog biznisa.

Ljubav - Pomračenje Sunca 2. oktobra u Vagi donosi vam porodične probleme, ali i komplikacije oko stana. Rodbinski odnosi će biti u fokusu, pa je savet da se ne raspravljate u tom periodu. Retrogradni Saturn vas vraća u prošlost, pa obnavljate stare kontakte. U prvom delu oktobra ćete imati više poziva za izlaske na mesta javnog tipa, tako da će biti i novih susreta. Venera u Strelcu u drugom delu oktobra donosi vam flert na radnom mestu.

Zdravlje - Osetljivo.

LAV

Posao - Sezonu Vage treba da iskoristite za pregovore i završavanje papirologije. Zbog retrogradnog Saturna imate utisak da planovi u firmi idu sporije nego što ste očekivali. Dakle, veoma težak momenat za nove početke jer sve ide sporije pod uticajem retrogradnih planeta. Druga polovina oktobra donosi vam bavljenje nekretninama, a dobar je i momenat za Lavove koji imaju samostalan biznis. Mnogi Lavovi će tokom oktobra imati utisak da su na prekretnici između dva puta, a možda ćete morati da napravite izbor.

Ljubav - Retrogradni Uran ukazuje da prošlost kuca na vaša vrata. Emotivni život će vam biti uzbudljiviji od sredine oktobra sa ulaskom Venere u Strelca. U prvoj polovini meseca ćete biti zatvoreniji i neće vam biti potrebno društvo, dok drugi deo oktobra donosi emotivna uzbuđenja. Postoji mogućnost da upoznate osobu iz inostranstva ili izađete na mesto javnog tipa gde ćete upoznati nekoga ko nije iz vašeg grada.

Zdravlje - Psihološki problemi.

DEVICA

Posao - Merkur u Vagi od 26. septembra donosi vam povoljan period za finansije. To znači da imate mogućnost da uvećate svoje prihode. Druga polovina meseca je važna za pregovore i kraća putovanja, tako da je moguće da dobijete ugovor o kojem ste maštali. Mars u Raku možete da iskoristite kao podršku prijatelja. Ipak, 2. oktobar jeste astro alarm da ne pravite ishitrena ulaganja jer je pomračenje Sunca u vašem polju novca, pa može da donese neočekivani trošak. Retrogradni Uran vas vraća u prošlost, pa ćete sarađivati sa ljudima iz prošlosti.

Ljubav - Neptun takođe ide unazad, pa obnavljate kontake sa osobama sa kojima ste nekada bili u vezi. Ipak, iskoristite drugu polovinu oktobra da unapredite komunikaciju sa bliskim osobama. Planete u Škorpiji donose vam puno flerta preko poruka i dopisivanja iza 15. oktobra. Mogućnost kraćeg putovanja sa osobom koja vam se dopada. Ukoliko priželjkujete novi susret, to može da se desi u drugom delu meseca. Venera u Škorpiji može da vam donese ljubavne poruke od osobe koja će vas iznenaditi svojim ponašanjem.

Zdravlje - Dobro.

VAGA

Posao - Početak oktobra je u znaku pomračenja Sunca koje se odigrava u vašem znaku, tako su pred vama promene na svim životnim poljima. Odluke koje budete donosili početkom oktobra uticaće na vašu budućnost. Sada se sve lomi po sistemu "ili ili", a mnoge Vage će usled nemogućnost da trpe stvari koje im ne odgovaraju poželeti da menjaju posao. U intervalu od narednih čest meseci dolazi do velikih promena na poslu, tako da se menja vaš smer profesionalnog usmerenja. Za neke Vage to će biti druga pozicija u firmi, a za druge promena posla. Drugi deo oktobra je odličan za finansije. To nije velika suma novca, ali će vam popraviti postojeće stanje.

Ljubav - Venera u Škorpiji u prvom delu meseca donosi pojačan flert i razmenu poruka. Bićete jedan od najharizmatičnijih znakova Zodijaka, a prilike za romansu vam neće nedostajati. Potrebni su vam novi izazovi, a želite da sve što ne valja ostavite iz sebe jer pomračenje zbog toga i dolazi, kako biste se oslobodili starih osoba, obrazaca i odnosa koji više ne vrede. Mars u Raku donosi vam i susrete preko posla, ali ulazak u vezu sa osobom koja vam je nadređena može da donese turbulencije.

Zdravlje - Lošije.

ŠKORPIJA

Posao - Mars u Raku u devetom polju donosi vam odličan period za usavršavanje. To znači da može od vas da se traži da nadogradite svoje znanje ako želite da napredujete. Prvi deo oktobra je nestabilniji, jer ćete biti nesigurni, ali sredina meseca donosi preokret i i vašu sezonu. Venera i Merkur u vašm znaku od sredine oktobra ukazuju na nove poslovne šanse ali i lakoću ostvarivanja ciljeva. Nije dobro da početkom meseca donosite važne odluke u poslu zbog pomračenja Sunca u Vagi. Druga polovina oktobra donosi vam poboljšanje finansijske situacije.

Ljubav - Venera u vašem znaku donosi vam mogućnost sudbinske ljubavi. To je neko ko će uspeti da vas osvoji na svim nivoima, a strast će biti glavni pokretač u vezi. Spremite se da budete osvojeni ali i da se zaljubite kako niste odavno. Ukoliko ste u braku, idealno bi bilo da otputujete sa partnerom jer će promena ambijenta doneti stabilizaciju postojećeg odnosa. Početkom meseca će mnogi primetiti da ste se prolepšali, promenićete stil oblačenja i zračiti jer Venera doprinosi da imate neverovatan šarm.

Zdravlje - Dobro.

STRELAC

Posao - U prvim danima oktobra ćete biti dekoncentrisani na poslu, a onda od sredine meseca stiže pozitivan preokret. Ulazak Venere u vaš znak otvara vam nove poslovne mogućnosti, tako da možete da očekujete novu ponudu. Imaćete veliku podršku prijatelja u prvoj polovini meseca, tako da će vam to otvoriti mnoga vrata. Iskoristite oktobar da dobijete ono što želite na poslu na lak i originalan način.

Ljubav - Venera u polju tajni donosi vam tajne simaptije, ali to neće biti ništa ozbiljno do sredine meseca. Ulazak Venere u vaš znak otvara nove prilike za ljubav. Merkur u Vagi ukazuje da će sve početi od prijateljskog kontakta, da bi do kraja meseca preraslo u nešto više. Oktobar je mesec u kojem ćete se prolepšati, promeniti stil i lako osvojiti svakoga ko vam se bude dopadao. Iako ste trenutno malo zatvoreni, to će da se promeni sredinom oktobra.

Zdravlje - Dobro.

JARAC

Posao - Mars u Raku vam pravi smetnje, tako da ćete u privm danima oktobra biti pod tenzijom na poslu. Pomračenje Sunca u Vagi 2. oktobra donosi velike probleme u firmi, odnosno ovaj astro događaj će biti okidač promena koje vas očekuju u poslovnom smislu u narednih nekoliko meseci. Bićete nezadovoljni pozicijom ili ćete morati nešto da ostavite iza sebe, kako biste ponovo počeli ispočetka na poslu, pa čak i da to možda bude nova firma. Od sredine meseca iskoristite savete i podršku prijatelja u poslu.

Ljubav - Venera u Škorpiji donosi ljubav iz prijateljstva. Ipak, retrogradni Saturn radi svoje, pa vam je teško da se oslobodite odnosa iz prošlosti. Često mislite o osobi koja vam je nekada nešto emotivno značila. Sredina meseca mnogima Jarčevima donosi ljubav sa osobom koja je potpuno drugačija od njih.

Zdravlje - Slabije.

VODOLIJA

Posao - Mars u Raku donosi vam stresan period na poslu. Sve više imate konflikte sa saradnicima, tako da se oseća tenzija na radnom mestu. Isto tako, treba da se pripremite za prekovremeni rad ili višak obaveza koje niste imali u planu. Iskoristite naglašeno deveto polje da usavršite svoje znanje ili naučite novi jezik. Od sredine oktobra ćete imati velike ambicije, ali ste zbog retrogradnog Urana skloni radikalnim potezima koji lako mogu da promene vaš celokupni život. Očekuju vas novčani troškovi.

Ljubav - Sezonu Vage treba da iskoristite za putovanja sa voljenom osobom. Vodolije koje su slobodne mogu da sretnu novog partnera, naročito one koje su razvedene. Venera u Škorpiji može da uslovi prolazni fert na radnom mestu. Kada Venera uđe u Strelcu u drugom delu meseca, počećete da gajite osećanja prema osobi koja vam je prijatelj. Škorpije i Strelčevi će vam biti privlačni.

Zdravlje - Osetljivo.

RIBE

Posao - Pomračenje Sunca u Vagi 2. oktobra donosi vam poteškoće na poslu, ali je to ujedno i znak da ćete stari život morati da ostvite iza sebe. U oktobru je pred vama novi početak na radnom mestu, iako ćete oslobođenje od nekih starih obrazaca ili saradnika doživeti kao problem, ali ćete ustanoviti da je to bilo za vaše dobro. U prvoj polovini meseca očekuje vas bavljenje pitanjem nasledstva. Mars u Raku podržava vašu finansijsku situaciju, tako da ćete napraviti racionalniji plan potrošnje koji će doneti bolje rezultate. Drugi deo meseca možete da iskoristite za unapređenje svog znanja na poslu, ali i priliku za putovanje.

Ljubav - U prvom delu meseca ćete se baviti finansijama, kako svojim, tako partnerovim. Ovo je prilika da vi i partner racionalnije raspodelite troškove i unapredite odnos. Slobodne Ribe će imati poznanstvo preko posla u drugom delu oktobra. Takođe, Ribe koje su u braku mogu u prvim danima oktobra da se odluče na putovanje pored vode. Retrogradni Saturn i Neptun u vašem znaku vas suočavaju sa greškama iz prošlosti, tako da će vam mnogi odnosi konačno postati jasniji.

Zdravlje - Dobro.

Autor: Snežana Milovanov