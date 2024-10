Ovo su najsrećniji dani u novembru: Bonus savet za svaki znak, zvezde donose VELIKE PROMENE

Ovim mesecom će dominirati Pluton koji pravi dramatičan pomak iz Jarca u Vodoliju, gde će ostati naredne dve decenije

Novembar 2024. godine je astrološki gledano veoma zanimljiv prelazni mesec zahvaljujući Plutonu koji provodi poslednje dane u Jarcu, pre nego što se prebaci u Vodoliju u 19. novembra.

Ovo je, naime, Plutonov poslednji položaj u Jarcu u narednih 250 godina, i predstavlja velike promene pred svima nama. Više nećemo biti vezani tradicijom ili očekivanjima, već smo ohrabreni da se oslobodimo svega u svom životu što nije deo sna koji želimo da ostvarimo.

Iako postoje i druge značajne energije u novembru, kao što je mlad Mesec u Škorpiji, u petak 1. novembra, ili Saturn koji se nalazi direktno u Ribama u petak, 15. novembra, ovim mesecom će dominirati Pluton koji pravi dramatičan pomak iz Jarca u Vodoliju, gde će ostati naredne dve decenije.

Mlad Mesec Škorpije će vam pomoći da bolje razumete događaje koji su se desili u vašem životu, dok će vam Mars u Lavu od nedelje, 3. novembra, pomoći svoje želje sprovedete u delo i naučite da ne oklevate da kažee da je ovo početak nove ere, već i da vam je suđeno da postignete sve o čemu sanjate.

Venera, planeta finansija i romantike, skliznuće u zemaljanog i praktičnog Jarca u ponedeljak, 11. novembra, i doneće praktičnost i pomoći vam da se više strateški fokusirate na privlačenje većeg bogatstva u svoj život. A potom, dok se Saturna usmerava ka Ribama u petak, 15. novembra, osetićete veću jasnoću u procesu i prihvatiti lekcije koje ovo vreme treba da vas nauči.

A najsrećniji dani u novembru za svaki horoskopski su sledeći:

Ovan

Petak, 15. novembar

Što više vidite kako vam se sve dešava, više ćete moći da iskoristite prilike koje vam predstoje. Dok se u vašem profesionalnom životu dešavaju velike promene zbog Plutona koji se kreće kroz poslednje stepene Jarca, potrudite se da ne radite ni za čije snove osim za svoje. Ako se nešto ukloni iz vašeg života tokom ovog vremena, smatrajte to blagoslovom i pokušajte da se okrenete onome što najviše prija vašoj duši.

U ponedeljak, 11. novembra, kada Venera pređe u Jarca, možda ćete pronaći novi put u karijeri ili ćete konačno osetiti da ste dostigli ključnu tačku na kojoj ste radili. Dok naučite da verujete u preusmeravanja, pun Mesec u znaku Bika u petak, 15. novembra, zatvara staro poglavlje i donosi novo poglavlje finansijskih početaka, tako da možete u potpunosti da investirate u život svojih snova.

Bik

Ponedeljak, 11. novembar

Niko vas ne zadržava od novih prilika i početaka u novembru. Iako se možda još krećete kroz određene blokade ili ograničenja, u ponedeljak 11. novembra kada Venera pređe u Jarca konačno ćete osetiti da ste slobodni da sledite svoju dušu. A pratiće vas sreća univerzuma.

Venera vlada nad temama ljubavi, novca, pa čak i nekretnina, tako da su ostvorene sve mogućnosti - od formiranje nove veze, do dobijanja pozitivne prilike za bogatstvo, putovanja ili čak preseljenja. Uradili ste svoj deo zadatka da budete pripremljeni da više rizikujete, sada počnite više da slušate sebe.

Podsetite se da ste bezbedni da rizikujete, posebno ako to odjekuje u vašoj duši, jer je to bila cela svrha svega kroz šta ste nedavno prošli. Jednom kada nađete sigurnost u sebi, možete da se oslobodite onoga što vas je sputavalo kako biste maksimalno iskoristili svaku od srećnih prilika koje vas očekuju.

Blizanci

Utorak, 19. novembar

Dok tek počinjete novu eru u svom životu, Blizanci, ne postoji vreme kao što je sadašnjost da se potpuno zaronite. Pluton će se prebaciti u Vodoliju u utorak, 19. novembra, započevši 20-godišnji boravak u vašoj kući sreće i novih počecima. Ovo vreme će biti jedno od dubokih transformacija koje će vam omogućiti da živite svoj najbolji život. Iako ste možda pozvani da identifikujete više svoje istine, ovaj period se zaista odnosi na duhovnu evoluciju i izrastanje u osobu kakva treba da postanete.

Možda ćete odlučiti da se vratite u školu za to vreme, ili čak da počnete da predajete kao deo ovog puta. Kako počnete da osećate kako energija novosti dolazi u vaš život, morate da postanete svesniji šta rezonuje sa vašom unutrašnjom istinom. Moraćete više da slušate sebe da biste iskoristili sreću i shvatili da ste već slobodni da živite i istražujete život koji želite - samo treba da prestanete da čekate dozvolu da to učinite.

Rak

Petak, 15. novembar

Univerzum nikada ne pokušava da vam oteža život, ali ponekad vam je potreban prostor da shvatite šta vam je najvažnije. Otkako je Saturn retrogradno stacioniran u Ribama od 29. juna, uronili ste u vreme razmišljanja o izborima koje ste doneli u svom životu. Ovo uključuje one mogućnosti koje ste iskoristili, ali što je još važnije, one koje niste.

Sada, dok Saturn završava svoj retrogradni period u Ribama u petak, 15. novembra, osetićete nalet jasnoće i poverenja u to da že vas život odvesti u uzbudljivom novom pravcu. Ali ovo će zahtevati vašu posvećenost i rad, a rezultati će biti takvi da nećete samo na kraju da stvoriti onaj život u izobilju o kome ste oduvek sanjali, već ćete takođe razviti i veću svrhu u životu.

Lav

Petak, 15. novembar

Često je teško zapamtiti da je potrebno vreme da biste postigli rezultate koje želite. Ovo je posebno tačno u vašoj karijeri gde se osećate kao da ste radili a da niste dobili priznanje ili unapređenje kojem ste se nadali. Deo vašeg puta je bio da naučite da ne odustajete, ali i kako da bolje radite sa drugima da biste ostvarili svoje snove i postigli uspeh.

Pošto ste prihvatili lekcije koje su se pojavile, sada ste u poziciji da konačno dobijete nagrade kada puni Mesec u Biku dostigne vrhunac u petak, 15. novembra. Pun Mesec u Biku predstavlja sjajan trenutak u vašoj karijeri gde ćete biti u mogućnosti da požnjete plodove svojih napora i konačno dobijete novi posao, to unapređenje ili jednostavno osetite da ste konačno viđeni kao visoko kvalifikovana i vredna osoba kakva jeste.

Devica

Petak, 15. novembar

Iako je važno putovanje, a ne samo odredište, to ne znači da se još uvek ne nadate trenutku ostvarenja u kome ćete konačno moći da uživate u svemu na čemu ste radili. Pun Mesec u Biku ulazi u vašu kuću sreće u petak, 15. novembra, i konačno vam omogućava da vidite rezultate svega u šta ste se ulagali. Ova energija zahteva da uložite vreme da planirate uspeh koji želite, ali kada to učinite, takođe pruža plodan prostor za potpuno cvetanje.

Možete lansirati određeni proizvod otprilike u to vreme ili konačno krenuti na putovanje koje ste planirali. Jedna stvar koja je sigurna je da je ovo trenutak koji ste čekali. Pobrinite se da dozvolite sebi da doživite ovaj trenutak umesto da samo gledate šta je sledeće, posebno ako putujete, jer se radi o tome da shvatite da zaslužujete da uživate u svom životu - a ne samo da radite za njega.

Vaga

Petak, 1. novembar

Sada je vreme da u potpunosti uložite u sebe. Šta god da mislite ili sanjate zahteva svu vašu energiju da to ispoljite. Možda ćete morati da postanete nezavisniji, a ne da jednostavno čekate da drugi naprave korak ili da se oslanjate na njihovu stručnost, i da imate samopouzdanja i sposobnosti da to učinite kada mlad Mesec bude u Škorpiji u petak, 1. novembra.

Škorpija vlada svim pitanjima istine i predstavlja vašu sopstvenu vrednost i finansije, tako da će potpuno ulaganje u sebe u ovom trenutku doneti značajne nagrade. Razmislite o tome šta želite da počnete u ovo vreme, posebno u okviru tema usklađivanja svog života sa svojom vrednošću ili postajanja finansijski nezavisnijim. Ali umesto da čekate da neko drugi ostvari vaš san, ovo je vaš znak da izađete i uradite to za sebe.

Škorpija

Nedelja, 3. novembar

Iako ste verovatno umorni od toga da budete strpljivi, dobro bi vam poslužilo da zapamtite da ne možete da žurite sa onim što vam je namenjeno. Ovaj mesec je početak dužeg putovanja koje će se nastaviti do juna 2025. godine, tako da nećete odmah shvatiti rezultate i svrhu ovog vremena.

Ovo novo putovanje koje tek počinjete stiže kada Mars pređe u Lava u nedelju, 3. novembra, aktivirajući vašu kuću karijere. Uprkos potrebi za strpljenjem, vi ste ovlašćeni da iskoristite prilike i preusmeravanja kako se pojave. Pošto je Mars retrogradan 6. decembra, ovo će biti duže putovanje.

Ali to, međutim, nije kraj priče, jer kada se Mars usmeri, on ponovo ulazi u Lava 18. aprila 2025., gde će ostati do 17. juna 2025. Tako da će vam tek tada postati jasna svrha novembra 2024. godine. Zato je važno da zadržite svoj prostor dok vas univerzum vodi kroz proces dovođenja do vašeg najbogatijeg i najuspešnijeg života — i karijere za koju ste predodređeni.

Strelac

Nedelja, 3. novembar

Vas očekuje neverovatno srećan i dubok mesec. Mars će se prebaciti u Lava u nedelju, 3. novembra, osvetljavajući vaš sektor sreće i ostaće tamo do januara. Ovo će biti vreme da se fokusirate na odluke koje ste doneli u svom životu, kao i na one o kojima ste razmišljali.

Nova staZa vas je novi put - potrebno vam je samo malo vremena da to još malo "obradite" pre nego što možete da preduzmete potpunu akciju ka svojim snovima. Tokom ovog procesa, male odluke koje donosite biće još jače, pomažući vam da vidite da nisu samo ključni trenuci u životu najvažniji, već šta birate za sebe svakog dana.

Venera će takođe ući u Jarca 11. novembra, u vašu kuću finansija, tako da ćete se verovatno fokusirati i na to kako da generišete novi prihod kroz nove prilike. Pokušajte da poštujete svoje unutrašnje želje za onim što sanjate za sebe i svoj život, znajući da zaslužujete da birate sebe u svakom trenutku.

Jarac

Utorak, 19. novembar

Nema smisla da pokušavate da izbegnete promene, posebno zato što je zamišljeno da vam pomognu i dovedu do vašeg najbogatijeg života koji je usklađen sa vašom dušom. Pluton će ući u Vodoliju u utorak, 19. novembra, i započeti period transformacije u vašoj kući samopoštovanja, vrednosti i novca.

Pluton je poznat kao alhemičar jer često preuzima vaše najveće izazove ili rane i pretvara ih u vaš najveći blagoslov. Doći će do dubokih pomeranja u vašem životu tokom ovog perioda, posebno jer se planetarna energija najintenzivnije oseća u prvih nekoliko stepeni zodijačkog znaka. Pokušajte da pristupite ovom periodu kao prilici da naučite nešto novo, zahtevajte da vaša plata odgovara vašoj samovrednosti i dozvolite sebi da vidite da bez obzira kroz šta ste prošli u životu, i dalje zaslužujete uspeh, ispunjenje i ljubav.

Možda ćete biti vođeni da razmislite o određenim temama samoizlečenja, ali ovo je samo zato da konačno shvatite da zaista zaslužujete samo najbolji i najizobilniji život.

Vodolija

Petak, 1. novembar

Pozitivni razvoji puštaju korene u vašem životu. Ova nova promena počeće sa mladim Mesecem u Škorpiji u petak, 1. novembra u vašoj kući karijere, ali će biti intenzivirana kako se Saturn usmerava ka Ribama, naglašavajući vaše finansije 15. novembra.

Razmislite o tome gde u vašem profesionalnom životu mislite da vam je potreban ili želite novi početak. Ovo možda nije nova uloga, već možda više "evolucija" trenutne pozicije. Sa Saturnom direktno u Ribama, takođe je verovatno da ćete primetiti povećanje zarade ili dobiti bonus za prošli rad.

Što se više možete osloniti na svoju potrebu za rastom u karijeri, lakše ćete primiti pozitivne događaje koji se dešavaju u novembru. Otvorite se da primite nove početke i pomake koji se odnose na prelazak na sledeći nivo vaše karijere i mogućnost da u svojoj duši znate da ste upravo tamo gde vam je suđeno da budete.

Ribe

Subota, 2. novembar

Na početku meseca važno je da shvatite da ste još u vremenu ogromne lične transformacije. Veliki deo ove energije menja način na koji vas svet vidi, a veliki deo toga je vaš profesionalni život i svrha duše.

Merkur će se prebaciti u Strelca u subotu, 2. novembra, aktivirajući vaš profesionalni sektor — ali će stati retrogradno 25. novembra. Iako se radi o primanju novih ponuda i mogućnosti, može takođe da predstavlja i vreme kada će se promeniti način na koji se vi pojavljujete u svetu ili, pak, vaše mesto zaposlenja.

Dozvolite sebi da dobijete obilne ponude, uključite se u produktivne razgovore ili napravite bilo kakve promene, ali odložite donošenje bilo kakvih konačnih odluka do 15. decembra, kada se Merkura usmerava u Jarcu do 8. januara 2025. Sada je vreme da primite, razmislite i napravite bilo kakve promene kako biste posle 15. decembra mogli dovoljno da verujete sebi da znate šta da kažete.

Autor: Snežana Milovanov