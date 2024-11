Oni su gordi i neukrotivi: Evo kako osvojiti ponosnog muškarca Lava

Jedini znak Zodijaka kojim vlada Sunce, muškarac Lav kao da hoda obasjan reflektorom. On je uvek spreman da pozira i uvek izgleda savršeno.

Iako ga bije glas da se lako zaljubljuje, zadržati muškarca Lava nije zapravo uopšte teško. Važno je samo znati kako iskoristiti moć zvezda – i naučiti kako da je preusmerite u svoju korist!

Nastavite da čitate i saznajte šta je to što će potpuno opčiniti muškarca Lava i vezati ga zauvek za vas.

Kakve žene voli muškarac Lav

Muškarac Lav obožava otvorene i društvene žene jer je i sam takav. Takođe voli žene koje su maksimalno sređene i atraktivne jer mu je potrebna partnerka kojom može da se razmeće i hvali. Naravno, on očekuje isto zauzvrat, jer muškarca Lava laskanjem i divljenjem najlakše možete da osvojite.

Muškarac Lav takođe voli zabavne, opuštene žene sa kojima može da se šali, izlazi u provod i putuje. Voli žene koje su otvorene i omiljene u društvu. Zato su žena Strelac u horoskopu i žena Blizanac idealan izbor za njega.

Sa druge strane, kombinacije žena Bik i muškarac Lav, kao i žena Škorpija i muškarac Lav, ubedljivo su najgore. Sa obema bi ulazio u sukob i raspravu, a sa Škorpijom bi čak mogao da uđe u fizički obračun.

Za ovog muškarca, idealna žena je ona koja će ga podržavati i obasjati njegove dane pozitivnošću i lepotom. Žena koja mu neće biti opterećenje, već beg iz sumorne stvarnosti. Najodbojnije su im žene koje se svađaju, zvocaju i konstantno pokušavaju da dominiraju nad njim.

Muškarac Lav u ljubavi

Muškarac rođen u ovom znaku Zodijaka je veoma zaljubljive prirode. Zbog svoje društvenosti stalno upoznaje nove ljude, pa mu zato vrlo često neka nova ženska osoba privuče pažnju. Ali, kada je u vezi, muškarac Lav je jako privržen.

On svoju dragu obožava da obasipa poklonima, pažnjom i iznenađenjima. Muškarac Lav je tip muškarca koji će vam napraviti žurku iznenađenja sa 100 gostiju i vatrometom. On ne ume da napravi običnu žurku, već od svake proslave pravi atmosferu kao da je svadba. Takođe, svaki izlazak sa njim izgleda kao proslava rođendana, sve mora da bude ekstravagantno i preterano.

Seksualno je vrlo maštovit i aktivan, nikako ne voli da mu bude dosadno. Nije baš poznat po vernosti, ali to očekuje od partnerke. Ukoliko posumnja na tako nešto, postaje vrlo ljubomoran, posesivan i kreće da vas provera non-stop.

Muškarac Lav voli da dominira uvek, svuda, pa i u krevetu. Nemojte da se začudite ako je, kada se skine, savršeno izdepiliran, hidriran, sa perfektnim donjim vešom. Muškarac Lav je uvek sveže istuširan, namirisan na kilometar. Nakit je obavezan ili bar skupi sat.

Kako osvojiti muškarca Lava

♌ Laskajte mu i hvalite ga♌ Dozvolite mu da dominira♌ Vodite računa o svom izgledu♌ Nemojte se nadmetati sa njim♌ Poklanjajte mu male znake pažnje

Kako zavesti muškarca Lava

Muškarca Lava nije potrebno zavoditi, jer će vas zavesti on prvi. Čim mu se neko dopadne, Lav kreće u napad i biva vrlo direktan. Ukoliko, pak, želite da mu privučete pažnju, najbolje je da to uradite svojim izgledom. Lav je vizuelni tip tako da što atraktivnije izgledate, to bolje.

Lav voli otvorene žene tako da mu slobodno od starta stavite do znanja da vam se dopada, a možete čak i da ga otvoreno pozovete na piće. Muškarcu Lavu će to dodatno imponovati, piše astrousluge.com

Karakteristike muškarca Lava

Muškarac Lav voli da dominira i bude u centru pažnje. On je uvek raspoložen da se bavi svojim izgledom i svake nedelje odlazi u salone i neguje se.

Veoma je društven i stalno je okružen velikim brojem prijatelja i poznanika. On obožava da privlači pažnju i da ga svi gledaju. Muškarci rođeni u ovom znaku jako vole da voze skupa kola u nekoj čudnoj boji ili pak kabriolet, naravno, da bi privukli pažnju.

Mnoge poznate ličnosti su rođene u znaku Lava, glumci, pevači jer je za njih to prirodno, apsolutno im ne smeta da su sve oči uprte u njih. Štaviše, pažnja im hrani dušu i nikad im nije dosta.

Mane muškarca Lava

Jedna od najveći mana muškaraca Lavova je činjenica da su ekstremno hvalisavi i da neretko precenjuju sebe. Baš iz te želje da uvek i svuda budu glavni, Lavovi umeju u tome i da preteraju.

Muškarci Lavovi takođe jako vole da se nadmeću i da budu najbolji, te mu je uvek potreban neko manje lep i manje uspešan da se upoređuje sa njim i nadograđuje svoje samopouzdanje.

Osim toga, muškarci Lavovi su jako sebični i posesivni. Samim tim što vole da se ceo svet vrti oko njih i da imaju sve, oni definitivno ne vole da dele ništa i žele sve samo za sebe. Zato u vezi umeju da budu jako naporni i kontrolišući.

Zbog te neumerenosti u svemu i stava da žele sve sada i odmah, muškarci Lavovi su jako skloni porocima i poročnom životu. Neumerenost u hrani, piću, duvanu, izlascima, sve to može da dovede ne samo do zdravstvenih problema nego i do ozbiljnih bolesti zavisnosti.

Poznati Lavovi

♌ Jason Momoa, Chris Hemsworth, Jason Statham, Barak Obama, Arnold Schwarzenegger, Ben Aflek, Tom Brady, Bill Clinton, Matthew Perry, Alex Rodriguez, Terry Crews, Matt LeBlanc, Shawn Mendes, Hulk Hogan, Antonio Banderas...

Autor: Zorica Lazarević