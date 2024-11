Njegovoj kreativnosti nikad kraja: Gastoz osmislio novu igru kako bi Odabranima produžio boravak, evo šta mu je na umu! (VIDEO)

Inovativan, kao i uvek!

Nenad Marinković Gastoz došao je u Rajski vrt, kako bi porazgovarao sa Drvetom mudrosti.

- Iz papirića imamo dve rubrike, u jednom šeširu su emocije, a u drugom situaciju. Na primer, situacija je u kolima, a emocija nervoza. Parovi izvuku i imaju deset sekundi da smisle skeč. Nemam ideju na šta će to da liči, ali nadam se da ćemo iskombinovati nešto. Druga igra je da stavimo povez na oči i da pokušamo da prepoznamo svog partnera. Treća igra da skidamo ženama brus, one nama kaiš. Četvrta igra je da vidimo ko će više da ubaci smokija u ustima. Za to tražimo da ostanemo još u Odabranima, još i nokti za žene - ispričao je Gastoz.

- Znak za početak igre biće posluženje u kući Odabranih. Nakon toga, u zavinsnosti od toga koliko igra bude zanimljiva, možemo da razgovaramo o tome šta će biti vaša nagrada. Možete se polako pripremati za igru - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković