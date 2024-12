Za ova 3 znaka se upravo danas završava loš period: Pred njima su izazovi, iskušenja, ali i VELIKE PROMENE

Mesec je ušao u znak Vodolije i baš danas je jako istaknuto njegovo "delovanje" na sve horoskopske znake. Njegovo snažno prisustvo signalizira kraj nevolja za ova tri znaka Zodijaka koja će shvatiti da bi neka pravila trebalo da budu "razbijena".

Tri horoskopska znaka shvataju da smo sebi stvorili niz prepreka na koje smo se toliko navikli da ih jedva doživljavamo kao prepreke. Umesto toga, mislimo da je ovo samo deo života. Naš teret koji treba da podnesemo. Tokom Meseca u Vodoliji, saznajemo da uopšte nismo ugovoreni da budemo takvi na bilo koji način. Imamo slobodu da izaberemo šta želimo da radimo sa svojim životima.

Bik

Oduvek ste bili u kontaktu sa snagom pobune i to se sigurno nije promenilo, posebno kada vas tera Mesec u Vodoliji, piše "Your Tango". Nije da ćete danas uzvratiti, to je da jednostavno nećete dozvoliti da vas uznemiri negativnost.

Vaš današnji izazov vas dovodi u iskušenje da se uključite u sve loše sa kojim ne želite da imate veze. Jednom kada se angažujete, punite bes i ljutnju, a ozbiljno, kome to treba?

Nedavno ste otkrili da su ljudi dobri, svi su i dalje ljubazni prema vama, a vi ste i dalje ista ona opuštena osoba prijateljski raspoložena prema prema svima koje sretnete. Dakle, Mesec u Vodoliji vam pokazuje da je način na koji se suočavate sa izazovom taj što ćete otići od njega. Uvrnuto, ali efikasno!

Vodolija

Trenutno je čudno vreme, jer imamo toliko ljudi koji žele da se bore sa onim što zamišljaju da je suprotna strana. U vašem svetu, sve što želite su ljubav, mir i kolačići. Ne volite da budete ratnik, a ako vas izazovu u borbu, radije biste propustili.

Vi samo želite da gledate svoja posla; ovo je vaša prava pobuna i pod Mesecom u Vodoliji, u vašem znaku, osećate se kao da svi mogu da vas nokautiraju ako je to ono što žele. Ostaćete topli, pozitivni i ušuškani uz dobru seriju na TV-u ili knjigu koja vas čini srećnim.

Naučili ste da je jedini način da prevaziđete određene izazove tako što ćete ih razoružati tako što im nećete posvećivati pažnju. Ovo je vaša supermoć. Što se vas tiče, zadovoljni ste da prihvatite izazov ukrštene reči i to ste vi ukratko.

Ribe

Svi vam govore šta da radite, a postoje trenuci kada samo želite da im se nasmejete u lice, znajući da bez obzira šta oni kažu, žele ili se zalažu za to, ipak ćete na kraju sve raditi na svoj način. Danas vas Mesec u Vodoliji inspiriše da se povučete iz drame.

Ako osećate da ste izazvani i da morate da ispunite zadatak, to činite pokazujući onima koji vas izazivaju da ste dosadan protivnik. To radite namerno, a ako se ne angažujete, onda nemaju sa čime da rade. Ovo je vaša briljantna strategija i zaista funkcioniše.

Samo Mesec u Vodoliji može da inspiriše na ovaj način. Govori nam da se povučemo i pronađemo svoj mir. Tako ćete prevazići izazove koji su pred vama.

Autor: Snežana Milovanov