Pitate se šta se desi kad se udruže PETAK 13. I RETROGRADNI MERKUR? Ova 4 znaka su na jakom udaru

Vibracije su u poslednje vreme, u najmanju ruku, intenzivne. Činjenica da je petak 13. "sleteo" tačno sredinom decembra 2024. je zaista vrhunac ionako izazovne situacije. Na sreću, vaši strahovi su možda preterani, jer su verovanja u vezi sa ovim „nesrećnim“ datumom zasnovana isključivo na patrijarhalnim paranojama.

Pre nego što zaronimo u astrologiju petka 13., hajde da vam osvežimo pamćenje zašto vam svi govore da se plašite ovog datuma.

Najveći deo uzbuđenja potiče od određenih koincidencija predstavljenih u Bibliji, poput činjenice da je bilo 13 ljudi na Tajnoj večeri, noć pre Velikog petka, kada je Isus razapet. Međutim, da li je to zaista dovoljno dobar razlog da se pretpostavi da će svi sastanci u petak, 13. biti jednako traumatični?

Verovali ili ne, neki ljudi zapravo tvrde da je petak 13. zapravo dan ljubavi, svetlosti i pozitivnosti; da su patrijarhalne sile na delu izbegavale i minimizirale njegovu pravu moć. Verovatno niste znali da petak 13. ima i drugo ime — dan „božanskog ženskog“. Odjekuje kada razmislite kako je petak dan u nedelji kojim vlada Venera, planeta ljubavi i lepote. Sve ima smisla kada se setite da je 13 najtransformativniji broj u numerologiji, koji vas gura da se prepustite i dozvolite da se promene odvijaju. U suštini, petak 13. je zapravo supermoćan portal za manifestacije, a ne datum kojeg se treba plašiti.

Petak 13. počinje sa mesecom u stabilnom, lepom i hedonističkom Biku, što može biti zaista dobra stvar. Mesec je tehnički „uzvišen“ dok se kreće kroz Bika, jer voli energiju ovog romantičnog zemaljskog znaka kojim vlada Venera i ovde se oseća kao kod kuće. Međutim, rani jutarnji sati donose konjunkciju Mesec-Uran na 26 stepeni Bika, što bi moglo da pošalje talase neočekivanih promena u vaš život. Možda ćete se probuditi u petak 13. sa šokantnim vestima ili se suočiti sa odgovorom na nečije nepredvidivo donošenje odluka.

Mesec tada ulazi u Blizance u 12:22., gde će nastaviti da raste do nedeljnog punog meseca na 23 stepena Blizanaca. Iako Mesec neće biti potpuno „pun“ u petak 13., sigurno ćete osetiti njegove sve snažnije efekte. Dok je Mesec u Blizancima, njime će vladati Merkur u Strelcu, koji je takođe retrogradan. A kada je Merkur retrogradan, on ima tendenciju da pokrene nedovršene poslove i povuče ono što vas još uvek vezuje za vašu prošlost. Možda ćete se osećati proganjanim „duhovima“ tokom petka 13. decembra, što je dovoljan razlog da poželite da to preskočite. Ali ako vam je potreban još jedan, ne zaboravimo da će Mars, planeta rata i borbe, takođe biti retrogradna kroz Lava u ovom trenutku.

Da li bi baš ovaj petak 13. mogao biti tako nesretan kako kažu? Sasvim moguće. A evo koja četiri znaka će biti najviše pogođena.

1. Bik

Nije vam strana nepredvidiva energija. Od 2018. Uran, planeta iznenadnih promena i pobune, kreće se kroz Bika, primoravajući vas da preživite duboko ukorenjenu ličnu revoluciju. Ponekad ste donosili odluke i preduzimali radnje koje su možda šokirale druge.

U petak 13. možda ćete osetiti da vam se prikrada deo te nepredvidive energije, čineći da želite da radite nešto nasumično i drastično kako biste zaštitili svoju nezavisnost. Zapamtite, ovu energiju možete iskoristiti da se oslobodite nečega što vas sputava, ali takođe možete da je iskoristite da prekinete veze sa nečim što bi vam zapravo moglo biti dobro da ste se držali malo duže. Kada je Uran uključen, zaista se ne zna u kom pravcu ćete ići.

2. Blizanci

Petak 13. ima vaše ime napisano svuda, zahvaljujući činjenici da će mesec oko podneva ući u Blizance. Međutim, ovo nije samo običan povratak na Lunar, već početak punog meseca u Blizancima koji će se održati ove nedelje. Pošto će Merkur, vaša vladajuća planeta, takođe biti retrogradan u ovom trenutku, postoji velika šansa da se osećate anksiozno, preplavljeno, emocionalno i pakleno zbunjeno.

Pored toga, Merkur se retrogradira kroz vašu sedmu kuću partnerstva, što bi moglo da podigne saveznike isto koliko i neprijatelje. U svakom slučaju, mnogo bolje razumete ko je na vašoj strani, a ko nije tokom ovog petka 13.

3. Lav

Trenutno prolazite kroz "ceđenje" i možda ćete biti veoma strogi prema sebi na ovaj zloslutni petak. Na kraju krajeva, Mars, jedna od najstresnijih planeta u astrologiji. kreće se kroz Lava i retrogradira kroz vašu prvu kuću sebe. Ovo bi vas moglo dovesti do toga da svu tu strast i moć preusmerite ka iscrpljivanju, osećajući se kao da ništa nije dovoljno dobro. Možda nećete uživati u centru pažnje kada počne petak 13., jer će vas u ranim jutarnjim satima probuditi konjunkcija Mesec-Bik u vašoj 10. kući publiciteta.

Mišljenje ljudi o vama će uvek biti promenljivo, zbog čega je toliko važno da učvrstite i ojačate sopstveno mišljenje o sebi. Iako vam ovaj dan može biti težak, to će biti prilika da ostanete odani sebi kroz dobra i loša vremena.

4. Strelac

Ako se neko oseća zbunjeno tokom petka 13., to ste vi. Upravo sada, vaš solarni povratak je začinjen retrogradnim Merkurom, ubrizgavajući vašu rođendansku sezonu nestašlukom, zbunjenošću i potpunom besciljnošću.

Stvari će biti još intenzivnije nakon što mesec u podne uđe u Blizance, privlačeći posebnu pažnju Merkuru, planetarnom vladaru Blizanaca. Ovo će naglasiti način na koji se ova kašnjenja, frustracije i komplikacije povećavaju na vas, podstičući vas da odvojite trenutak i prihvatite emocionalno oslobađanje, prenosi "Stylecaster".

pročitajte još DANAS JE PETAK 13.: Evo zašto se smatra baksuznim i koja verovanja su vezana za njega

Autor: Marija Radić