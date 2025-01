3 znaka čeka neverovatan OBRT do KRAJA januara: Zvezde donose VELIKE PROMENE

Iako se čini rano da se sudi o godini, a tek smo na polovini januara, zvezde imaju drugačije planove za svaki horoskopski znak.

Januar se polako bliži kraju, ali horoskop je za pojedine znakove pripremio velike obrte do kraja meseca. Ova četiri znaka mnogi će smatrati srećnicima, jer ih ovakvi pozitivni obrti odavno nisu posetili.

DEVICA

Drage Device 2025. godina vam svašta nešto priprema, a sve je od velikog značaja. Iako je izbor uvek vaš, predviđene su vam veoma prijatne i lepe stvari, a na vama je da ih ugrabite kad naiđu. Januar je mesec promena za vaš ljubavni život. Ukoliko vas veza pritiska, konačno ćete reći i priznati da je kraj i nastaviti solo u februaru. No, ako ste u stabilnoj i dužoj vezi, očekujte jasne planove za porodični ili bračni život od strane vašeg partnera. Stiže vam vreme promena.

RIBA

Svi znaju da Ribe kada vole, vole kao sanjari. Bilo da je prijateljski, porodični ili ljubavni odnos. No, najgore po jednu Ribu jeste kada osete pritisak, tada će radije samo nestati, ma koliko bolno može biti. Vole bezuslovno, a januar će ribama doneti - kraj, odnosno početke. Naime, zvezde su vam predvidele rasplet i raskid prijateljstva. Nešto nije kako treba u tom odnosu i osećate tu energiju jače nego inače, a ako druga osoba ne vidi problem ili ga ignoriše, vi ovoga puta nećete pokušavati druge pristupe. Došao je period "čišćenja" ljudi koji vam stvaraju neugodnost, a to može biti pravo proviđenje za vaš znak.

ŠKORPIJA

Nalik Ribama, Škorpijama se klima socijalni život. No, daleko ste od svađa, rasprava ili ljutnje. Shvatili ste da samo na silu nastavljate druženje ili kontakt sa jednom osobom i to vas sputava u daljem ličnom razvoju. Oboje znate da život nekad sastavi, pa rastavi puteve, pa tako je i ovde. Biće vam krivo, ali je vreme fokusiranja na vas same.

Autor: Snežana Milovanov