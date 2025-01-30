Dnevni horoskop: Škorpije očekuje mnogo posla, a Bikovi blistaju u ljubavi

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Bilo da odlučite da se danas racionalno ponašate ili provedete dan u sanjarenju, veoma ste zadovoljni u kom pravcu ide vaš život. U bliskoj budućnosti ćete posetiti jednu daleku zemlju i to će vas neizmerno obradovati. Ako ste u poslednje vreme doživeli neki poslovni trijumf, znajte da će se i danas nizati uspesi na profesionalnom planu.

BIK

Ne nedostaje vam optimizma i to primećuju svi u vašoj okolini. Ako ste od skoro uplovili u jedan romantičan odnos, on je verovatno glavni razlog takvom ponašanju. Danas biste mogli da u pravom smislu iskusite šta znači kada se neko ne opterećuje sutrašnjicom. Naučite da uživate u momentima i budite svesni da oni zapavo i jesu najbolji recept za dugoročnu sreću.

BLIZANCI

Danas ćete najviše razmišljati o novcu i na šta da ga potrošite. Mnogo vremena ćete provesti sa papirom i olovkom praveći spiskove i pokušavajući da odredite prioritete. Neke razmirice sa starim poznanikom vam se ponovo vraćaju u život. Pokušajte da ne izgubite strpljenje i ako ne želite više kontakt sa njim, to mu jasno stavite do znanja.

RAK

Izvesni uspesi iz prošlosti vas i danas čine poprilično zadovoljnim i omogućavaju vam da naročito danas živite na račun stare slave. Iskoristite ovaj dan da se, prvenstveno, dobro odmorite. Takođe, posvetite se i vašim prijateljima. Nakon perioda zatišja, slede vam nove obaveze. Budite spremni da se sa njima efikasno suočite.

LAV

Voleli biste da provedete dan u društvu pozitivnih osoba koje vam vraćaju osmeh na lice. Pokušajte da susret sa njima organizujete tokom popodneva, jer sve su šanse da ćete razgovarati do kasno u noć. Takođe, nađite vremena da se okrenete vašoj duhovnoj strani ličnosti. Pročitajte neku knjigu na temu spiritizma ili prionite na meditaciju.

DEVICA

Ukoliko želite da ostvarite neki veliki cilj ili želju, ovaj dan je izuzetno pogodan za to. Na porodičnom polju je sve u najboljem redu i konačno možete da kažete da su vam odnosi izuzetno harmonični. Sledi vam jedan poslovni predlog koji treba pažljivo da razmotrite. U pitanju je saradnja koja bi iziskivala preseljenje u drugo mesto ili čak državu.

VAGA

Imate mnogo razloga za sreću, a ovo se najviše odnosi na vaš ljubavni život. Jedan telefonski poziv od voljene osobe učiniće vas najradosnijom osobom na svetu! Danas konačno možete da uživate u njenom društvu, a da vas pri tom niko ne ometa. Povedite računa o vašem imunom sistemu, pogotovo ako ste u poslednje vreme bili podložni čestim prehladama.

ŠKORPIJA

Pred vama je mnogo posla, a tako malo vremena. Najlakše se snalazite kada je reč o finansijama i planiranju budžeta, bilo porodičnog, bilo poslovnog. Očekuje vas dosta rada za računarom, pa se naoružajte strpljenjem. Poseta prijatelja koga dugo niste videli mogla bi da vam poremeti planove. Pokušajte da susret ostavite za neki drugi dan.

STRELAC

Doći ćete do nekih informacija koje će vas mnogo iznenaditi, a verovatno i uznemiriti. Poželećete da ih istog momenta podelite sa drugima, ali je od naročite važnosti da o tome nikome ne govorite. Jedna ženska osoba iz vaše porodice ili kruga bliskih prijatelja ima manjih zdravstvenih problema koje najverovatnije preuveličava. Naoružajte se strpljenjem.

JARAC

Danas ćete, posle dužeg vremena, konačno biti u prilici da negde otputujete. Pre samog putovanja, bićete u raznim dilemama; da li uopšte ići ili ne, koje su prednosti, a koje mane i slično. Umesto da se fokusirate na uživanje koje je pred vama, vi brinete oko nepotrebnih stvari. Romantika i stvari koje se tiču ljubavi danas u drugom planu.

VODOLIJA

Dan koji je pred vama je veoma pogodan za započinjanje novih projekata. Ako ste u stabilnoj vezi, očekuju vas nezaboravni trenuci sa voljenim bićem. Mogli biste da otkrijete sasvim nove dimenzije ljubavi. Takođe, danas vaša kreativnost dolazi do punog izražaja, te se stoga potrudite da je usmerite na pravi put. Čuvajte se padova.

RIBE

Veoma ste srećni i bezbrižni, jer vam intuicija govori da je divan dan pred vama. Danas ćete biti u prilici da ostvarite sve što poželite! Bilo da je u pitanju karijera, emotivni ili društveni život, uspeh vam je zagarantovan. Ukoliko vam nedostaje podrška na nekom polju, ne ustručavajte se da je zatražite. Pomoć je bliže nego što trenutno mislite.

Autor: Marija Radić